Rusia y China valoran sus relaciones

Las relaciones de asociación estratégica privilegiada unen a Rusia y China, cuyo volumen es difícil de cuantificar, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Foto: Prensa Latina

Las declaraciones del alto cargo ruso a la prensa ocurren vísperas de la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, al gigante asiático.

«Si hablamos de nuestras relaciones con China, entonces se trata de relaciones de asociación estratégica privilegiada especial, y las valoramos», destacó el vocero. «El volumen de estas relaciones es difícil de sobreestimar», agregó.

Peskov anunció que la visita de Putin a China estaba programada para el 31 de agosto. Primero, el mandatario ruso participará en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjín y, luego, Beijing.

Enla capital china, Putin asistirá a las celebraciones del 80 aniversario de la victoria del pueblo chino sobre el militarismo japonés. Asimismo, se espera que el líder ruso mantenga una serie de reuniones bilaterales.

