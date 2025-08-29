Listos círculos infantiles de Granma para nuevo curso escolar (+Fotos)

Los círculos y casitas infantiles de la provincia de Granma, están listos para iniciar el nuevo curso escolar. En las instituciones educativas de la primera infancia, distribuidas en los trece municipios de este territorio, se encuentran disponibles los recursos necesarios para la formación de los infantes desde las edades más tempranas.

Foto: Jorge Luis Ríos

Garantizar la educación desde la primera infancia es una prioridad para el Estado y Gobierno cubanos.

De cara al inicio del nuevo periodo lectivo, en la provincia de Granma se encuentran disponibles los recursos indispensables en círculos y casitas infantiles para asegurar la formación de los niños y la incorporación de la madre al trabajo.

Según informó Yudenmis Miniet Vinajera, Directora del Círculo Infantil “El Mambisito” de Bayamo explicó que la institución actualmente cuenta con los recursos necesarios para el recibimiento de los infantes, entre ellos destacan la base material de estudio y base material de vida.

Foto: Jorge Luis Ríos

En la parte del perfeccionamiento educacional, señaló, tenemos todos los materiales necesarios como los cuadernos, lectura de imágenes, así como libros para análisis fónico utilizados fundamentalmente en el grado preescolar.

Preparar a los infantes en tareas educativas y juegos de roles, constituye prioridad para el personal docente y de apoyo en las más de medio centenar de instituciones de este tipo existentes en territorio granmense.

Foto: Jorge Luis Ríos

Miniet Vinajera expresó además, que el personal de la institución educativa está comprometido con brindar un curso exitoso en donde los infantes podrán recibir una mejor atención y cargado de nuevos métodos de enseñanza.

Pilares de la educación cubana, los círculos y casitas infantiles favorecen la integración plena de la mujer a la sociedad y desempeñan un importante papel en la formación de los niños al recibir atención pedagógica desde edades tempranas.

Foto: Jorge Luis Ríos

Jorge Luis Rios