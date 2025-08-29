Türkiye alerta que ataques israelíes incendiarían toda la región

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, alertó hoy que la continuación de los ataques israelíes en Gaza y otros países vecinos como Siria, podría sumir a toda la región en un conflicto generalizado.

Foto: Prensa Latina

Durante una reunión de emergencia de la Gran Asamblea Nacional Turca presidida por Numan Kurtulmuş, Fidan denunció que Israel mantiene políticas de genocidio, opresión y hambruna contra el pueblo palestino, mientras impulsa la anexión de facto en Cisjordania y extiende su agresión al Líbano y Siria.

Sobre Gaza, afirmó que “Israel ha estado menospreciando los valores humanos fundamentales durante dos años al cometer genocidio ante los ojos del mundo” y calificó al gobierno israelí como “el más racista de la historia”.

El canciller turco advirtió que los ataques israelíes contra Siria buscan debilitar un Estado fuerte y unido, afectando la integridad territorial del país y explotando comunidades históricas.

Fidan reiteró que su país adoptó medidas sin precedentes contra Israel, incluyendo el corte total del comercio, el cierre de puertos a embarcaciones israelíes y restricciones a vuelos sobre su espacio aéreo.

Desde el 2 de mayo de 2024, Ankara ha reducido su comercio bilateral con Israel en aproximadamente un 30 por ciento tras siete meses de tensiones crecientes.

El ministro consideró que la mayor resistencia palestina está comenzando ahora y aseguró que esta lucha se convertirá en un símbolo de los oprimidos, mientras Turkiye continuará defendiendo los derechos del pueblo palestino y la soberanía de Siria.

Lianet Pérez Sanchez