Proyecto impulsa optimización del agua en producción agrícola

Unas 740 hectáreas vinculadas al proyecto Resiliencia Climática en los Ecosistemas Agrícolas de Cuba (IRES) se beneficiarán este año con la implementación de sistemas de riego por goteo, que permite una utilización más eficiente del agua.

Según destaca en su sitio web la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estos esquemas para el suministro hídrico se instalarán en fincas y en polos productivos dirigidos al autoabastecimiento municipal y el suministro a grandes asentamientos.

La información subraya que una parte significativa de los sistemas de riego funcionará con bombeo fotovoltaico, aprovechando la energía solar para reducir la dependencia de la red eléctrica y el uso de combustibles fósiles.

La FAO, que ofrece apoyo técnico al proyecto implementado desde el pasado año por el Ministerio de la Agricultura, precisa que el riego por goteo aporta reducciones de hasta un 50 por ciento frente a métodos tradicionales, al suministrar el agua directamente a las raíces y minimizar pérdidas por evaporación y escurrimiento.

Orientada a mejorar la eficiencia productiva con la incorporación de tecnologías de riego, la iniciativa IRES está presente en los municipios de Los Arabos, en Matanzas; Corralillo, Quemado de Güines y Santo Domingo, en Villa Clara; y Amancio, Jobabo y Colombia en Las Tunas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.