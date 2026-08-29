Centros de carga comunitarios en Guantánamo, un camino de alivio (+ Fotos)

Una salida al bloqueo energético del gobierno de los Estados Unidos a Cuba, es la construcción de unos 30 centros de carga comunitarios en toda la provincia, de los cuales al menos cinco ya funcionan en los municipios de Maisi, Imías y Guantánamo, con el impulso de la máxima dirección del Partido y el gobierno en el territorio, en colaboración con varios organismos.

La iniciativa aprovecha en la mayoría de los casos de contenedores marítimos en desuso, a los cuales se les instala un kit de paneles solares de 400 watts y tres inversores con cuatro baterías de 15 kilowatts cada una.

Con esa energía se garantiza la cocción de alimentos, la carga de celulares, lámparas, ventiladores, motorinas, triciclos y otros medios de transporte eléctricos, ante los apagones que provoca la falta de combustible por el cerco energético al país.

En el centro de carga del Consejo Popular San Justo, de la ciudad de Guantánamo, Santiago Kindelán, su administrador, explica que la inauguración fue el pasado 12 de agosto, la ejecución comenzó con la Empresa de Construcción y la concluyó una brigada de los propios trabajadores.

La afluencia del pueblo crece por día y ya suman hasta 50 personas en una jornada, en busca de los servicios del lugar, “que preparamos para que también sea acogedor, bonito y la gente se sienta bien”, señaló.

Explicó que los precios varían, una motorina a 300 pesos la hora y un Ecoflow a 200, “pero un ventilador, una lámpara, no los cobramos, porque pensamos siempre que puede ser para un enfermo, un niño, un anciano, muchas veces son personas vulnerables a las cuales les consideramos hasta que no paguen”.

Al centro la población lleva sus alimentos para elaborarlos o que se los prepare nuestro cocinero mientras ellos esperan, en varias ollas arroceras y multipropósitos que tenemos; también pueden traer leche, cárnicos, y otros insumos con riesgo de echarse a perder, los pesamos y sellamos y se guardan en dos neveras disponibles, agrega Kindelán.

Abundó que se implementan otras variantes como las comidas para llevar, por ejemplo, arroz y jamonada o picadillo y potaje de frijoles, salchicha, varias opciones y comenzaron a ofertar en las mañanas chocolate, café a 20 pesos y caldosa, a 50 pesos, y se ayuda también a la vida de los pobladores.

De la buena acogida del proyecto habló Aida Limonta Lara, vecina de la zona, “venimos a cargar el celular gratis y los ventiladores, que gracias a ellos podemos dormir, el que desee se toma un café y su chocolate, hacen su buena caldosa, incluso yo estoy aquí preparada para comprar una”, comentó.

Mientras, Eliecer Argote Gómez llegó por primera vez a cargar la motorina, “porque tengo que hacer una salida lejos y no pude completar la carga por la madrugada”, en tanto subraya la utilidad del lugar, “que veo presta otros servicios muy necesarios”, dice.

La jubilada Virgen Pérez reconoce otra importante prestación: “desde que se inició el proyecto ya he cobrado dos veces mi chequera, una excelente idea para la comunidad y el pueblo, porque nos evita esas largas colas del banco, y por ello exhorto a que se multiplique la idea y destacar también el buen trato de los compañeros que aquí laboran”.

En el primer centro de carga comunitario inaugurado en la ciudad capital, el pasado 25 de Julio, justo en la intercepción de las calles Crombet y Martí, Joan Felipe Montalvo Castillo, administrador de la MIPYME Sabor Auténtico, explica sobre el funcionamiento.

Carga de equipos y medios de transporte con tarifas según el servicio y cocción de alimentos para las madres, libre de costo, refiere.

Por la ubicación del centro, en una zona de menos afectación de la corriente, acuden pocas personas, pero cuando se producen caídas del Sistema Electroenergético Nacional, es una locura, dice, se llena, con muy buena aceptación y organización.

Explica que el cliente se presenta a cargar su vehículo o sus equipos, se le entrega un ticket y luego regresa por ellos, mantenemos el servicio las 24 horas.

Otros centros de carga se alistan para su inmediata apertura en Guantánamo, una solución que si bien no es la definitiva, representa un alivio y una respuesta al desafío del bloqueo energético y los apagones.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.