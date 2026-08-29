Ultiman detalles para inicio del curso escolar en Escuela Profesional de Arte de Bayamo

Con una matrícula de 340 estudiantes la Escuela Profesional de Arte “Manuel Muñoz Cedeño”, de Bayamo, iniciará el curso 2026-2027.

En estas últimas jornadas la institución educativa recibe acciones de remozamiento e higienización, con el fin de acoger a los alumnos.

Este martes Ridiel Roblejo Leyva, Director Provincial de Cultura, junto a directivos de la “Manuel Muñoz Cedeño”, efectuó un recorrido por el centro como parte del aseguramiento logístico y el chequeo de la infraestructura para el inicio del curso escolar.

Danays Palomino Medel, especialista en comunicación de la Dirección Provincial de Cultura, informó que “durante el periplo se intercambió con el claustro de profesores y trabajadores de apoyo a la docencia, quienes enfrentarán con compromiso la más humana de las tareas, educar”.

Asimismo, en esta jornada trabajadores del sistema institucional de la cultura se sumaron a las labores de limpieza y embellecimiento de la escuela, para potenciar el alistamiento del centro, de cara al inicio del periodo lectivo

La Escuela Profesional de Arte “Manuel Muñoz Cedeño” posee un prestigioso claustro integrado por experimentados y jóvenes profesores.

En sus instalaciones se imparten las especialidades de Danza, Teatro, Música e Instructor de Arte.

Radio Bayamo