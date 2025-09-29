Instituto de Meteorología pronostica lluvias en el centro y oriente del país para esta jornada

De acuerdo con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, este lunes amanece con poca nubosidad en occidente y predominio de nublados en el centro y oriente del país, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en zonas del sur y localidades montañosas del oriente.

Imagen de satélite.

Las precipitaciones serán fuertes en algunas localidades, mientras en horas de la tarde se mantendrán los nublados en el centro y oriente, con algunas lluvias y aisladas tormentas eléctricas.

En occidente estará parcialmente nublado, nublándose en ocasiones con aisladas precipitaciones.

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados Celsius, inferiores en localidades del interior y superiores en zonas costeras.

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en zonas del interior, mientras en la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados Celsius, superiores en zonas costeras.

Los vientos serán del noroeste al norte en el occidente, y en el resto del país soplarán del oeste al suroeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora.

Habrá poco oleaje en toda la costa norte y el sur oriental. En el resto de las costas la mar estará tranquila.

Cubadebate