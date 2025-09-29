Firman Trabajadores granmenses declaración de apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela.

Extracto: Trabajadores pertenecientes a los colectivos Empresa Eléctrica de Granma y de la Empresa de Montaje y Construcción reafirmaron hoy su respaldo a la República Bolivariana de Venezuela. Las rúbricas patentizan la posición de los granmenses en contra de la presión política y militar ejercida por Estados Unidos a ese país. La acción, que se extenderá, hasta el 30 del mes en curso, se realiza por estos días en todo Cuba.

En una contundente demostración de solidaridad, directivos y trabajadores de la Empresa Eléctrica y la Empresa de Construcción y Montaje de la provincia se sumaron en la jornada de hoy al proceso nacional de recogida de firmas en respaldo a la República Bolivariana de Venezuela.

En la sede de la Empresa de Construcción y Montaje y sus diferentes unidades, más de medio centenar de trabajadores acudieron a estampar sus rúbricas en los libros habilitados.

Por su parte Técnicos, ingenieros, operarios y personal administrativo de la Empresa Eléctrica de Granma expresaron también su respaldo a la nación sudamericana ante las crecientes hostilidades y amenazas de injerencia por parte del gobierno estadounidense.

Cada firma será símbolo de solidaridad con miles de personas que hoy sufren los efectos de una amenaza de intervención militar que crece con los días. Sin dudas, acciones colectivas como esta, destacan el compromiso histórico de la provincia con la defensa de la soberanía de las naciones hermanas de América Latina y el Caribe.

Lianet Pérez Sanchez