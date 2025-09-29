Ejército israelí continúa sus masacres en Gaza

La Ciudad de Gaza enfrenta una nueva jornada de horror ante la intensificación hoy de los bombardeos israelíes, que continúan cobrando vidas civiles y destruyendo zonas residenciales, en medio de un bloqueo total que impide la evacuación de miles de personas atrapadas en sus hogares.

De acuerdo con reportes de la agencia palestina WAFA, las fuerzas de ocupación israelíes bombardearon diversas zonas de la Ciudad de Gaza, y provocaron la muerte de al menos 50 personas, mientras decenas resultaron heridos.

Fuentes médicas informaron que varios miembros de la familia Ghoula murieron tras un ataque aéreo israelí que alcanzó un edificio en la zona de al-Katiba, al oeste de la ciudad, donde se refugiaban personas desplazadas.

Asimismo, cinco ciudadanos perdieron la vida en el barrio de al-Zeitoun, al sureste de la ciudad, por otro bombardeo, mientras que al menos una persona falleció cuando aviones israelíes atacaron a un grupo de civiles en la calle Abu Hasira.

Los equipos de rescate, operando bajo condiciones extremadamente peligrosas, lograron recuperar varios cuerpos entre los escombros, aunque muchas víctimas permanecen atrapadas sin que las ambulancias puedan acceder a las zonas afectadas debido al fuego constante.

Desde el inicio de la guerra israelí el 7 de octubre de 2023, la cifra de muertos en la Franja de Gaza ascendió a 66 mil, en su mayoría mujeres y niños, mientras que 168 mil 162 personas resultaron heridas, según cifras preliminares.

Se teme que el número real sea aún mayor, ya que muchas víctimas siguen bajo los escombros o en áreas inaccesibles.

La comunidad internacional intensificó sus llamados al cese inmediato de la agresión y a la apertura de corredores humanitarios que permitan el ingreso de ayuda médica y alimentaria a la población civil, asediada por una de las campañas militares más prolongadas y devastadoras en la historia reciente del enclave palestino.

