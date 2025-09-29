Trabajadores de Etecsa en Granma ratifican solidaridad con Venezuela.

La División Territorial de Etecsa en Granma realizó un acto de reafirmación revolucionaria en respaldo a la República Bolivariana de Venezuela. Durante el encuentro, los trabajadores denunciaron la escalada de acciones del gobierno de Estados Unidos contra la nación suramericana y rubricaron su apoyo solidario. En la ocasión se reiteró que cualquier agresión militar contra Venezuela pondría en riesgo la paz y estabilidad de América Latina y el Caribe.