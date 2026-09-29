Presentan filme italo-cubano Baracoa en Festival de Cine de Lucca

El filme italo-cubano Baracoa, ópera prima del realizador Luis Ernesto Doñas, será presentado hoy en la edición 22 del Festival de Cine de Lucca, en la ciudad italiana del mismo nombre, en la región de Toscana.

La proyección especial de la cinta en el encuentro cinematográfico contará con la participación de Doñas, del productor Francesco Papa y del reconocido actor italiano Giancarlo Giannini, quien forma parte del elenco de la película, según el programa del evento.

Baracoa explora la relación distante de Felipe (Giannini), un revolucionario italiano que fue amigo del líder Fidel Castro, con su hijo Pepe, caracterizado por sus prejuicios homofóbicos, y el vínculo especial que forma con su médico Jimmy, quien en las noches trabaja como la drag queen Estrellita.

Tras la muerte de Felipe, su hijo y el doctor realizan un viaje en auto desde La Habana hasta la ciudad de Baracoa, en el extremo oriental de la isla caribeña, en un recorrido por la Cuba contemporánea a través de dos personajes de posiciones contrapuestas.

Protagonizada además por los actores cubanos Carlos Luis González y Yadier Fernández, la obra fue presentada antes en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, donde recibió el premio colateral de la diversidad Súmate, y participó fuera de concurso en el Festival de Cine de Taormina, en Italia.

El paso de Baracoa por el Festival de Cine de Lucca constituye un nuevo espacio para la difusión de una producción vinculada a las cinematografías cubana e italiana y para el acercamiento del público nacional a una historia ambientada en la Cuba actual.

La cita, que se desarrolla del 26 de septiembre al 4 de octubre bajo la dirección artística de Nicola Borrelli, reúne en su vigésima segunda edición largometrajes y cortometrajes en competencia, estrenos, retrospectivas y encuentros con destacados representantes del cine italiano e internacional.

Además de Giannini, entre los invitados de esta edición figuran personalidades como Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti, Julien Temple y Nicolas Winding Refn.

La presencia de Baracoa se inscribe en una programación que busca combinar las nuevas expresiones del cine contemporáneo con la participación de realizadores e intérpretes de distintas cinematografías.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959