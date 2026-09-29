Hipertensión arterial en EEUU, casi la mitad de los adultos la padece

Casi la mitad de los adultos en Estados Unidos hoy padecen hipertensión arterial, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los datos aparecen en referencias de prensa, tras el anuncio de que la farmacéutica Inventia Healthcare Limited, con sede en Mumbai, India, está retirando del mercado de forma voluntaria 13 mil 567 frascos de tabletas de clortalidona que podrían no disolverse correctamente, por lo que se reduciría la dosis que absorbería por el organismo.

Los frascos de tabletas de 25 mg que se están retirando en todo el país tienen fecha de vencimiento en marzo de 2027, y sigue a otra operación similar en junio, cuando la compañía sacó de circulación 11 mil 460 envases de medicamentos para la presión arterial que tampoco se diluyeron de forma adecuada.

El 17 de septiembre la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) le asignó un nivel de riesgo de Clase II, lo que significa que el fármaco podría causar «consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles».

Los CDC alertaron que la hipertensión arterial aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares, consideradas las principales causas de muerte en Estados Unidos.

Además, sería la causa de padecimientos renales, complicaciones relacionadas con el embarazo, deterioro de la visión y demencia, entre otros problemas de salud.

Los expertos afirman que los casos de hipertensión autodeclarados por cada Estado, en números reales, sería mayor porque aproximadamente una de cada seis personas con hipertensión desconoce que la tiene.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959