Manifestó Cuba voluntad de ampliar nexos con República del Congo

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, manifestó la voluntad de continuar ampliando y fortaleciendo las relaciones de su país con la República del Congo.

En un encuentro con Denis Christel Sassou, ministro congolés de Cooperación Internacional y Promoción de la Asociación Público-Privada, Díaz-Canel dijo que esos nexos deben estar en el plano económico, comercial y de cooperación, en el mismo nivel elevado en que se encuentran las relaciones políticas.

Su visita es una expresión del fortalecimiento de las históricas relaciones que unen a Cuba y al Congo, aseveró el jefe de Estado cubano este viernes, al dar la bienvenida en el Palacio de la Revolución al ministro de esa nación de África Central, informó la Presidencia.

Díaz-Canel recordó que las bases de esos vínculos están en la relación forjada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Presidente Denis Sassou-Nguesso, la que ha permitido mantener un alto nivel de diálogo político y un excelente estado en las relaciones bilaterales.

El Presidente cubano destacó el desarrollo conjunto de proyectos de cooperación y colaboración, y agradeció todo el apoyo que siempre ha dado el Congo en la lucha de Cuba contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos.

También manifestó su agradecimiento por el empeño personal puesto por el ministro congolés para reanudar el funcionamiento de la Comisión Mixta Intergubernamental entre ambas naciones, que sesionó en el marco de esta visita y constituye un mecanismo importante para ampliar la cooperación, y el trabajo en el área económico-comercial.

El visitante transmitió a Díaz-Canel un caluroso saludo del Presidente Sassou-Nguesso, y la total disposición para relanzar las comisiones bilaterales de cooperación.

Nuestro Presidente, aseguró, guarda recuerdos muy cálidos y amigables de las relaciones que siempre ha tenido con Cuba y de las entrevistas con Fidel Castro.

Reconoció la resiliencia de los cubanos ante las adversidades y el bloqueo injusto que les impone Estados Unidos, y añadió que el pueblo del Congo permanecerá siempre al lado del pueblo cubano.

