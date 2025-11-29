Campaña de alfabetización, una huella permanente  

"La Campaña de Alfabetización: su impronta martiana y fidelista" es el título de la conferencia que dictará el próximo lunes Zoila Benítez de Mendoza, presidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), con motivo del aniversario 64 de aquella epopeya educadora que derrumbó en Cuba cuatro siglos y medio de ignorancia, al decir del Comandante en Jefe Fidel Castro, su máximo promotor.

Su disertación será a las 10 de la mañana en la sede de la SEAP, en la Avenida Salvador Allende # 710, en el municipio capitalino de Centro Habana, con entrada libre, y así concluirá la jornada “Yo soy un hombre sincero. Miradas al legado del Héroe Nacional José Martí”, en ocasión de los 130 años de su caída en combate, informó la institución a la Agencia Cubana de Noticias.

Añadió que tuvo el propósito, desde su inicio en enero pasado, de analizar la impronta del Héroe Nacional de Cuba, mediante el estudio, entre otros temas, de momentos de su vida y obra, lecciones y enseñanzas de incuestionable vigencia en el mundo contemporáneo.

Intervinieron en ella sus Secciones de Cultura y de Ciencias Sociales, con el coauspicio del Centro de Estudios Martianos y la Cátedra Martiana, de la Universidad de La Habana.

El 22 de diciembre de 1961, el máximo líder de la Revolución cubana proclamó en la Plaza de la Revolución el triunfo de la batalla contra el analfabetismo, con lo cual el proceso educacional y cultural cubano adquiría una significación nacional e internacional ejemplarizante.

Ningún momento más solemne y emocionante; ningún instante de júbilo mayor, ningún minuto de legítimo orgullo y gloria como éste, en que cuatro siglos y medio de ignorancia han sido derrumbados, aseguró.

Nacionalmente, el índice de analfabetismo quedó reducido a un 3,92 por ciento, del total de la población de entonces, cuando Cuba logró en menos de un año el trabajo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) había concebido para un período no menor de 10.

Incluso, ocurrió en medio de la agresión mercenaria del gobierno de Estados Unidos, que preparó, financió y envió en abril de 1961 a la Brigada 2506 para tratar de derrocar al naciente gobierno revolucionario, pero experimentó una costosa derrota en 68 horas.

Poco antes, el 16 de abril de 1961, Fidel proclamó el carácter socialista de la Revolución cubana en la concentración de las honras fúnebres de las víctimas del bombardeo que antecedió a aquella invasión, que significó la primera derrota militar del imperialismo en América.

La SEAP surgió el 9 de enero de 1793 y constituyó una consecuencia de relevantes acontecimientos que ocurrieron en La Habana en la segunda mitad del siglo XVIII, que convirtieron a la capital del país en la sede de la Flota española y en el centro del desarrollo comercial, artístico y social del Nuevo Mundo, superior al que tenían Nueva York y Filadelfia, consideraron historiadores especializados.

Otro de sus aportes, estimaron también, consistió en la fundación en 1818 de la Cátedra de Economía Política en el Colegio de San Carlos, como sus similares de la Unión y Europa, cuando su primer profesor, Juan J. Vélez, la definió como “el gran arte de cómo se forman, distribuyen y consumen las riquezas”.

Además, sus objetivos estuvieron encaminados a fomentar el desarrollo económico de la nación y contribuir a resolver colectivamente sus problemas, en particular, los químicos vinculados a la producción de caña y azúcar.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.