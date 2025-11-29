Promueve Fiscalía defensa de la creación intelectual y patrimonio

La Fiscalía General de la República (FGR) promovió desde su web institucional buenas prácticas jurídicas orientadas a consolidar la protección de los derechos ciudadanos y el respeto a la legalidad vigente.

Especialistas de la institución precisaron experiencias sobre la aplicación de normas jurídicas en la defensa de la creación intelectual y el patrimonio cultural.

Según la FGR, las acciones se enmarcan en el proceso de actualización legislativa que vive el país, en el cual se han aprobado leyes como la de Derechos del Autor y del Artista Intérprete, y la de Protección al Patrimonio Cultural y Natural.

La entidad subrayó que el nuevo Código Penal, vigente desde diciembre de 2022, incorporó por primera vez la protección penal de la creación intelectual, al sancionar conductas que lesionan los derechos de autores y artistas.

Autoridades de la Fiscalía explicaron que se trabaja en la capacitación de juristas y funcionarios para garantizar la correcta aplicación de estas disposiciones, así como en la divulgación de sus contenidos entre la población.

La FGR destacó que estas prácticas contribuyen a fortalecer la cultura jurídica en la sociedad y a consolidar la política cultural del Estado, en correspondencia con los fines constitucionales de promover la libertad de creación artística y literaria.

Se prevé capacitar con talleres y encuentros en diferentes provincias, con el objetivo de extender estas experiencias y fomentar el respeto a la legalidad en todos los sectores.

