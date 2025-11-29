Regresa Noche cubana de boxeo profesional con atractiva cartelera

La segunda edición de la Noche cubana de boxeo profesional ofrecerá hoy una atractiva cartelera en la que sobresalen cuatro peleas por títulos regionales.

En las peleas estelares estarán los anfitriones Lázaro Álvarez y Erislandy Álvarez, quienes defenderán la faja continental americana de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante los mexicanos Raúl Hernández y Rogelio Jiménez, respectivamente.

Por su parte, el marroquí Moussa Gholam saldrá a revalidar la faja continental de oro de América contra el argentino Nicolás Nahuel Botelli, en pelea a 10 asaltos como las dos anteriores.

En cambio, a ocho capítulos chocarán el cubano Yunier Sorsano y el también albiceleste Nicolás Verón, en este caso por la corona Federlatin en los 69,8 kilogramos.

Habrá otras cinco peleas a seis rollos, una de ellas sin presencia de caribeños, la del alemán Malek Semmo contra el venezolano Julio Pérez en 72,5 kgs.

En tanto, debutarán como profesionales los antillanos Saidel Horta, Nelson Williams, Alejandro Claro y Keylor García, ante los dominicanos Misael Vázquez y Jankelly Rodríguez, el argentino Mauro Liendro y el colombiano Armando Fontalvo, por ese orden.

