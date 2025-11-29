Concluye FIHAV 2025 con destaque económico de Cuba

La conclusión hoy de la 41 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025) trae aparejada una creciente atención sobre las nuevas medidas económicas de Cuba anunciadas en tal reunión.

Una larga lista de posibilidades referentes sobre todo a la inversión extranjera, tiene la atención total de los asistentes a esta Feria. Empresas y expertos siguen de cerca estas nuevas medidas que tienen un amplio abanico.

En el VIII Foro de Inversión que sesionó en el marco de la Feria, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva expuso detalles al respecto y sobre el programa de Gobierno para la estabilización macroeconómica.

Uno de los tópicos sobresalientes se refiere a las Zonas Especiales, cuando se mantiene la promoción de crear zonas especiales (no necesariamente a la escala del Mariel-Zona Especial de Desarrollo Mariel -ZEDM) para actividades específicas como la inmobiliaria o parques tecnológicos.

Señalan Nuevas modalidades financieras e inmobiliarias, con Operaciones Swap Selectivas, pues implementan de manera selectiva operaciones swap –de intercambio de deudas– con el objetivo de ordenar obligaciones y obtener ingresos en divisas o acceso a fuentes de financiamiento.

Le sigue el Impulso al negocio inmobiliario, pues se promueve un nuevo modelo donde la parte extranjera proporciona el financiamiento para ejecutar la inversión en proyectos residenciales.

Estos negocios deben ser autosostenibles en divisas y cumplir con requisitos de protección patrimonial, eficiencia energética y utilización de fuentes renovables de energía.

Reiteraron las autoridades el enfoque prioritario en sectores clave para el desarrollo nacional, el primero, la producción de alimentos, en el que se promueven nuevas modalidades de negocios más flexibles y simples para generar un incremento rápido de la producción.

Como un ejemplo exitoso las empresas vietnamitas para la producción de arroz, recalcaron. El mensaje es claro todo negocio que esté enfocado a la producción de alimentos se valorará positivamente.

Como segundo sector clave está la economía del conocimiento. Dada la fuerza de trabajo calificada, se impulsan las alianzas en sectores como la actividad informática, la biotecnología y la industria farmacéutica, con muchas personas preparadas en Cuba con capacidad de generar conocimiento.

En cuanto al marco jurídico, el vice primer ministro enfatizó en que ninguna de estas propuestas tiene contradicción alguna con la Constitución de la República de Cuba, los Lineamientos y la Conceptualización, siendo decisiones que, bajo ese esquema, se pueden realizar sin ninguna dificultad.

En cuanto a los cubanos Residentes en el Exterior que desean invertir en su país ratificó que todas estas cuestiones son aplicables tácitamente, los cubanos que residen fuera y deseen invertir, lo pueden hacer sin ningún tipo de diferencia, ni traba.

Como complemento a las medidas de flexibilización anunciadas, presentaron una actualización de la cartera de oportunidades de inversión que está compuesta por 426 proyectos.

Esta tiene un enfoque sectorial dirigido principalmente a la producción de alimentos, la industria, el turismo y la energía, esta última con un enfoque específico en la prospección y extracción petrolera.

Los proyectos se ubican en todas las provincias del país, con 38 de ellos surgiendo de iniciativas locales. De la cartera total, se seleccionó un grupo de 83 proyectos de prioridad más elevada, por su potencial exportador.

Estas nuevas medidas en su conjunto constituyen un amplio engranaje económico que puede traer beneficios a Cuba y a sus socios comerciales, tal y como se apreció en los días de la Feria (24-29 noviembre, recinto ferial Expocuba), reunión valorada ampliamente por empresarios y contratistas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959