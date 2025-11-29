Cuba y San Petersburgo refuerzan vínculos históricos de hermandad (+Fotos)

Los históricos lazos de hermandad entre Cuba y la ciudad rusa de San Petersburgo se refuerzan hoy cuando las autoridades de ambas naciones apuestan por el acercamiento de los pueblos.

El gobernador de la denominada capital cultural del gigante euroasiático, Alexander Beglov, ratificó la víspera en encuentro con el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC-PCC), Roberto Morales, que “Rusia siempre estará al lado de Cuba”.

En el diálogo con el dirigente político antillano, quien se encuentra de visita oficial en la nación eslava, Beglov ratificó el compromiso de su país y región en el acompañamiento en la defensa de la independencia y la soberanía de la llamada por los rusos como “isla de la libertad”.

Asimismo, aprovechó el escenario para trasmitir un especial agradecimiento al primer secretario del CC-PCC y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, por la reciente acogida en el territorio de la mayor de las Antillas, donde establecieron un fructífero intercambio de análisis de los proyectos bilaterales más apremiantes.

Por su parte, Morales exaltó el progreso de los nexos de San Petersburgo con las provincias cubanas de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.

“Nuestra intención es, también, avanzar en los vínculos de nuestros comités provinciales del Partido de estas provincias con las estructuras de la organización política Rusia Unida en esta ciudad, lo cual contribuirá notablemente a un desarrollo más integral de las relaciones”, precisó el representante comunista.

Igualmente, agradeció la postura inquebrantable del pueblo y Gobierno ruso en el acompañamiento constante a Cuba en la lucha contra el bloqueo, comercial y financiero impuesto por las administraciones de Estados Unidos, así como, las ayudas enviadas tras el paso del huracán Melissa.

Previo a este encuentro el secretario de Organización del CC-PCC y la delegación que lo acompaña llegaron hasta la sede de la Asamblea Legislativa donde fueron recibidos por el presidente de este órgano legislativo en San Petersburgo, Alexander Belsky.

Esta visita fortalece convicciones y promueve para ambas partes compromisos que deben ser trasladados a las nuevas generaciones en aras de perpetuar el cariño mutuo entre rusos y cubanos, destacó el máximo representante parlamentario.

“Desde el Partido, estamos en la mayor disposición de ampliar la colaboración en sectores como la producción de alimentos, la biotecnología, la salud y la cultural, lo cual influirá en el bienestar de nuestros pueblos”, acotó Morales.

En ese sentido, enfatizó que los logros de los últimos años demuestran el despliegue de los acuerdos suscritos entre los dos Gobiernos, como parte de los consensos alcanzados por los jefes de Estados Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin.

La visita oficial del dirigente comunista cubano inició el pasado 25 de noviembre en Moscú y se extenderá hasta este 30 de noviembre, por invitación de los partidos Rusia Unida y Comunistas de la Federación Rusa, jornadas que han servido para ratificar las voluntades de seguir ampliando la cooperación estratégica bilateral.

