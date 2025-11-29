Cuba: Semana de la Cultura Italiana ofrece primer paseo tras apertura

En el horario matutino el itinerario nos lleva por algunos talleres e instalaciones como parte de una invitación de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana.
Dicho recorrido resume años de cooperación con la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la Red de Ciudades Patrimoniales.
La institución italiana impulsa desde 2005 la restauración de edificios, la capacitación profesional y la creación de talleres preservando el Patrimonio Cultural Cubano.
El trayecto abarca la visita al convento de Santa Clara, que será el primer sitio de la ruta e incluye el Taller de Papel, en Lamparilla; el Taller de Encuadernación, en el Gabinete de arqueología, y el Taller de Restauración de Cerámica.
Seguidamente se ofrecerá la clase magistral “El comisario Montalbano: del personaje literario a la serie televisiva, como parte del programa “Un libro es un show”.
En horas de la tarde en el cine 23 y 12, en El Vedado capitalino se proyectará el estreno del filme “Un natale a casa croce” en el contexto de las iniciativas Neapolis 2500, dedicadas a la fundación de la ciudad de Nápoles.
La película es un homenaje a la figura política e intelectual de Benedetto Croce, que resalta su vocación por la libertad y profunda visión filosófica. Ya en horas de la noche se ofrecerá el concierto Huella italiana en la música de la América Colonial a cargo del grupo Ensemble Cantabile.
La Semana de la Cultura Italiana en Cuba del 28 de noviembre al 6 de diciembre incluye exposiciones, conciertos, seminarios sobre poscast, presentaciones de libros, desfiles de moda, un momento para las historietas y el cine, además para el diseño gráfico.
La jornada inaugural dedicó especial atención al aniversario 650 del fallecimiento del escritor y humanista italiano Giovanni Boccaccio, uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, de la dignificación de la literatura en italiano.