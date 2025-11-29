Cuba: Semana de la Cultura Italiana ofrece primer paseo tras apertura

La Semana de la Cultura Italiana en Cuba inaugurada la jornada anterior en el Palacio del Segundo Cabo de esta capital propone para hoy varias acciones que incluyen recorrido por lugares históricos, clases magistrales, cine y un concierto.

En el horario matutino el itinerario nos lleva por algunos talleres e instalaciones como parte de una invitación de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana.

Dicho recorrido resume años de cooperación con la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la Red de Ciudades Patrimoniales.

La institución italiana impulsa desde 2005 la restauración de edificios, la capacitación profesional y la creación de talleres preservando el Patrimonio Cultural Cubano.

El trayecto abarca la visita al convento de Santa Clara, que será el primer sitio de la ruta e incluye el Taller de Papel, en Lamparilla; el Taller de Encuadernación, en el Gabinete de arqueología, y el Taller de Restauración de Cerámica.

Seguidamente se ofrecerá la clase magistral “El comisario Montalbano: del personaje literario a la serie televisiva, como parte del programa “Un libro es un show”.

En horas de la tarde en el cine 23 y 12, en El Vedado capitalino se proyectará el estreno del filme “Un natale a casa croce” en el contexto de las iniciativas Neapolis 2500, dedicadas a la fundación de la ciudad de Nápoles.

La película es un homenaje a la figura política e intelectual de Benedetto Croce, que resalta su vocación por la libertad y profunda visión filosófica. Ya en horas de la noche se ofrecerá el concierto Huella italiana en la música de la América Colonial a cargo del grupo Ensemble Cantabile.

La Semana de la Cultura Italiana en Cuba del 28 de noviembre al 6 de diciembre incluye exposiciones, conciertos, seminarios sobre poscast, presentaciones de libros, desfiles de moda, un momento para las historietas y el cine, además para el diseño gráfico.

La jornada inaugural dedicó especial atención al aniversario 650 del fallecimiento del escritor y humanista italiano Giovanni Boccaccio, uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, de la dignificación de la literatura en italiano.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959