Niquero, Granma.— Acciones de conservación en el Monumento al Desembarco del Granma y un plan cultural que reeditará la ruta seguida por los expedicionarios desde Las Coloradas hasta Cinco Palmas integran el programa de actividades de la provincia, en ocasión del aniversario 70 del hecho histórico.

Así lo informó Mailín Elías Ramírez, subdirectora provincial del Sistema de la Cultura en Granma, quien explicó que varios organismos trabajan en la conservación del monumento con el propósito de dignificar este espacio histórico y preparar la celebración del aniversario.

El Sistema de la Cultura, junto a otras instituciones y con un protagonismo destacado de la juventud, diseñó un programa de actividades que incluirá veladas, galas, proyecciones de cine móvil, presentaciones de la Guerrilla de Teatreros, intervenciones de instructores de arte, promotores culturales y la red juvenil comunitaria.

«El propósito es reeditar las rutas de los expedicionarios desde Las Coloradas hasta Cinco Palmas», afirmó Elías Ramírez.

Justo en el memorial que recuerda la épica hazaña que trajo a Cuba a los expedicionarios bajo el liderazgo de Fidel, los artistas se sumarán a la velada del 1 de diciembre, en la noche, y, posteriormente, el día dos, al amanecer, a la gala político-cultural que celebrará la fecha.

En ese contexto, la Guerrilla de Teatreros y el Cine Móvil visitarán varias comunidades niquereñas, con propuestas concebidas para acercar el teatro, la música, la danza y la imagen cinematográfica a públicos de diferentes edades.

Tras concluir el acto nacional en el Monumento Nacional Portada de la Libertad, también conocido como el conjunto monumentario del Desembarco del Granma, las máximas autoridades sostendrán un encuentro con jóvenes destacados.

Aparejado a esta efeméride se conmemorará el aniversario 70 del combate de Alegría de Pío, el 5 de diciembre de 1956.

Desde el 15 de diciembre, las actividades se extenderán a Media Luna y Campechuela, en saludo al reencuentro de Fidel y Raúl Castro en Cinco Palmas, ocurrido el 18 de diciembre de igual año.

El 2 de diciembre de 1956, unos 82 expedicionarios que habían partido el 25 de noviembre desde Tuxpan, México, a bordo del yate Granma, llegaron a las costas del sur oriente de Cuba.

El desembarco tuvo lugar en Los Cayuelos, a unos dos kilómetros de la playa Las Coloradas, en el actual municipio de Niquero, provincia Granma.

Tras una travesía difícil, los expedicionarios iniciaron una marcha por zonas pantanosas y de difícil acceso. Tres días después fueron sorprendidos en Alegría de Pío, donde sufrieron una derrota inicial y se dispersaron.

El 18 de diciembre de 1956, en Cinco Palmas, se produjo el reencuentro de Fidel y Raúl Castro con un grupo reducido de sobrevivientes, que contaba entonces con ocho hombres y siete fusiles.

Ese hecho marcó el inicio de la reorganización de las fuerzas revolucionarias y el posterior desarrollo de la lucha guerrillera en la Sierra Maestra.

El conjunto monumentario de Las Coloradas forma parte del Parque Nacional Desembarco del Granma, declarado en 1999 Sitio Natural Patrimonio de la Humanidad.

Radio Bayamo