Muchas han sido las obras plásticas inspiradas en el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, tanto en vida como tras su desaparición física. Algu­nas de ellas no son muy conocidas, pero cada autor dejó plasmado su estilo con originalidad asombrosa. Solo posó para un pintor, su amigo el ecuato­riano Oswaldo Guayasamín, en cuatro ocasiones, las cuales compartimos en esta recopilación.

Su mirada, sus manos, su barba, su palabra y ese pensamiento revolu­cionario que brotaba de Fidel fueron captadas desde la pintura para en­tregarnos al ser humano más fiel que cada autor concibió para su público y Trabajadores reproduce en una fecha de extraordinario simbolismo.

(De izquierda a derecha)

Niño 02, de Ernesto Rancaño – 2007; Fidel Latinoamericano, de Dou­glas Nelson – 2006; Fidel, de Servando Cabrera – 1980; Fidel, de José Luis Fariñas – 2011; Levante, de Marcos Antonio Arias Quián – 2015; Fidel, de Oswaldo Guayasamín – 1961; Fidel, de Oswaldo Guayasa­mín – 1981; Fidel, de Oswaldo Guayasamín – 1985; Fidel, de Oswaldo Guayasamín – 1996; Diálogo, de Carmelo González – 1982; Fidel, de Cosme Proenza – 2006; La Gran Montaña, de Dausell Valdés Piñeiro – 2008.

Una impronta inspiradora

El Centro Fidel Castro Ruz cumplirá el 25 de noviembre cinco años de creado. Su director, el Doctor en Ciencias Históricas René González Barrios accedió a responder nuestras preguntas en medio de un intenso trabajo, que por estos días se duplica. Las ideas expuestas son motivo de estudio para quienes mantenemos viva la obra del Líder Histórico de la Revolución

René González Barrios. Foto: Tomada del Sitio web del Centro Fidel Castro Ruz

Joel García

El legado del Coman­dante en Jefe está ateso­rado no solo en un Centro como este sino en toda la sociedad. ¿Qué importancia revis­te para las nuevas generaciones ese legado? ¿Cuánto más se puede ha­cer desde la investigación científi­ca para conocer al Fidel humano, padre, estadista y líder?

“El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz legó a Cuba y al mun­do una fuente inagotable de pen­samiento y acción revolucionarios. Fue un perenne soñador, un quijote inagotable que lleno de optimismo, recogiendo la rica herencia histórica de Cuba y América, emprendió un proceso radical de transformación que cambiara de raíz la neocolonia­lidad a que nuestra Isla estuvo so­metida hasta el 1.0 de enero de 1959, luego de que el Gobierno de los Esta­dos Unidos en 1898 le arrebatara la independencia ganada por las armas al colonialismo español.

“Fidel pensó en Cuba, en las An­tillas, en África, en América: pensó en toda la humanidad y los grandes desafíos que enfrentaba, llámense naturales, militares, económicos, sociales, culturales, etc. Ninguno de ellos le fue ajeno. De todos reflexio­nó y actuó en la búsqueda de solucio­nes a favor de los pueblos del mundo.

“Su obra fue intelectual, social, militar, política y cultural. En cada frente marcó huellas y dejó su im­pronta inspiradora. Todo lo que hizo fue en unidad perfecta con el pueblo, su principal fuente de inspiración, de quien jamás se despegó. De ahí el arraigo de su liderazgo y la confian­za de las masas en su accionar.

“Fidel desafió al imperio más poderoso de la historia de la huma­nidad con la fortaleza de las ideas y la moral de un pueblo, y contribuyó a cambiar los destinos de una par­te de ella, tanto en las luchas anti­coloniales como en la práctica de un internacionalismo revolucionario y desinteresado que marcó y marca pautas en la historia universal.

“Cada faceta de su vida es un li­bro abierto para la investigación his­tórica. Hace solo 10 años de su par­tida física. Ahí está su pensamiento. Las nuevas generaciones deben estu­diarlo y retroalimentarse de él”.

Pudiera comentarnos en qué está trabajando este Centro luego de cin­co años de creado. ¿Cómo promover esas investigaciones y extenderlas a todos los espacios sociales?

“En los cinco años de fundado el Centro Fidel Castro Ruz, concluimos el proyecto de sus Obras Escogidas en 23 volúmenes, que recogen la esencia de su praxis revolucionaria desde el año 1940 hasta su muerte en el 2016. Hemos publicado importan­tes resultados de investigaciones del Centro, de todo el país y de colabora­dores extranjeros, y realizado múlti­ples actividades académicas, talleres nacionales e internacionales sobre la vida y obra del Comandante en Jefe, así como audiovisuales que de manera permanente entregamos a la TV nacional y socializamos a través de las redes sociales.

“Del 10 al 12 de agosto pasado organizamos el I Coloquio Interna­cional Fidel: legado y futuro, que fue una oportunidad excepcional de in­tercambios sobre su pensamiento y obra, y que contó con la presencia de más de mil delegados extranjeros.

Fidel se reúne con trabajadores en Camagüey el 24 de julio de 1976. Foto: Cortesía del Centro Fidel Castro Ruz

“Fidel sigue convocando y el Centro tiene el deber de, utilizando las bondades de la tecnología y la multiplicidad de espacios, formas y plataformas actuales de la comuni­cación, socializar su vida ejemplar. En ese camino estamos permanen­temente”.

Fidel siempre le dio mucha im­portancia a la investigación históri­ca y a los detalles más increíbles de cada etapa de lucha. ¿Qué dimensión adquiere eso hoy cuando se intenta desmontar una obra construida des­de el pueblo, pero bajo su liderazgo incuestionable por más de 50 años?

“La estrategia de desmontaje de la historia de una nación ha sido un recurso de los enemigos de los pue­blos, en especial, del imperialismo. En el caso de la Revolución cubana, una práctica engendrada por la CIA y la contrarrevolución con el objetivo permanente de mancillar los valo­res de nuestros héroes, denigrar de ellos y borrar la épica de uno de los procesos independentistas más im­pactantes de la historia de nuestro continente. De esos valores se nutre la formación política y ciudadana del pueblo cubano, su cultura e ideología.

“Una de las líneas de mensajes principales es hacer creer a las nue­vas generaciones que la Cuba ante­rior a la Revolución era un paraíso. La mentira se desmiente con el solo hecho de una revolución popular apoyada por las grandes multitudes, que lucharon por cambiar las condi­ciones de miseria y explotación en que vivía la mayoría del pueblo.

“La obra de la Revolución fue transformadora en todos los fren­tes. Fidel asumió personalmente la conducción de cada batalla y nues­tro país se convirtió en referente de salud, educación, deporte, cultura, solidaridad, ciencia, para todos los pueblos del mundo. El bloqueo cri­minal y genocida a que hemos sido sometidos desde el inicio mismo de la Revolución trata de llevarnos a condiciones de vida paupérrimas como las existentes antes de 1959, o incluso peores, y culpar de ello a la Revolución.

“Entonces inventan infamias, calumnias, burdas mentiras que es­tamos en el deber de enfrentar no como respuesta a la nauseabunda tergiversación, sino como denuncia de lo que en verdad fue el capitalis­mo para el pueblo de Cuba.

“La Revolución significó un faro de luz, una fuente de energía para todos los pueblos y aún lo sigue sien­do, como fuente de esperanza y jus­ticia social, a pesar de las dificulta­des que hoy enfrentamos”.

¿Cómo recuerda el 25 de noviem­bre del 2016 y la noticia en horas de la noche? ¿Qué le vino a la mente en ese momento? ¿Qué vivencias o anéc­dotas no se apartan de su memoria?

“La noticia me sorprendió du­rante una visita de trabajo a Mé­xico. Tuve que hacer un ejercicio de autoridad ante mis compañeros cubanos para que no se desmorona­ran espiritualmente. Fue muy duro recibir ese golpe fuera de Cuba, aunque en México encontráramos entonces solidaridad y respeto del pueblo y de los muchos amigos que allí tiene la Revolución y admirado­res del Comandante en Jefe. Pensé de inmediato en nuestro pueblo or­gullosamente fidelista, sacrificado y aguerrido. Estaba convencido de que no lo dejarían morir. Y así ha sido.

“De Fidel tenemos los cubanos múltiples recuerdos. En lo perso­nal quedé marcado para siempre la noche en que informó que la muerte del Che era dolorosamente cierta. Desde niño acompañé a mis padres a cada concentración, mar­cha o acto donde estuviese Fidel, y acudí a cada uno de los llamados a hacer Revolución en que tuve la oportunidad de participar. Solo cir­cunstancias de trabajo me impidie­ron acompañarlo en la Plaza de la Revolución en aquellas patrióticas concentraciones populares en las que llenaba el espacio con su conta­giosa prédica revolucionaria.

“En México fui testigo, durante una visita oficial del Comandante en Jefe, de su reunión con antiguos colaboradores mexicanos del yate Granma. Todos lo colmaban de atenciones. La esposa del Cuate, el legendario propietario del yate, le entregó un rosario para que ‘diosi­to te proteja’. Fidel se lo agradeció, lo guardó en su bolsillo y cariñoso le dijo, ‘bastante falta me hace’.

“Fidel me acompañaba y acom­paña siempre. Él es la síntesis del espíritu de la conciencia revolucio­naria de nuestro pueblo”.

Existe el peligro de convertir a Fidel en recurso ideal para citar fra­ses y hasta sacar de contexto muchas de sus ideas. ¿Cómo podemos evitar eso desde la historia y el trabajo de este Centro, dotado de las más altas tecnologías museológicas?

“Citar indiscriminadamente a Fidel es un acto de irresponsabilidad política. Hay que estudiarlo en cada contexto histórico, en cada momento de la Revolución para encontrar las respuestas adecuadas. No hacer de su extraordinario y dialéctico concepto de Revolución una consigna, sino un arma de interpretación marxista de la construcción de un proyecto de na­ción soberano, solidario y antimpe­rialista, que tiene mucho que mostrar a las nuevas y futuras generaciones de Cuba y el mundo.

“Ese es uno de los deberes del Centro como escuela formadora de valores, como forja de patriotas, como faro de cubanía, como fidelí­sima obra”.

Siempre en nosotros

En ocasión del décimo aniversario de la partida física de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,

Trabajadores publica tres de los textos con que le rendimos tributo entonces en nuestras páginas

“Papá, murió Fidel”

Foto: Roberto Chile

Joel García

“Papá, murió Fidel”, fue la única frase que hilvanó mi hija por teléfono para despertar­me en la noche del 25 de noviembre del 2016. Y recordé al Che de inmediato y su carta de despedida: .“En una Revolución se triunfa o se muere si es verdadera”.

La Revolución es verdadera. La muerte también. Y Fidel, el Comandante en Jefe, ese que hace tres meses y 12 días festejó sus 90 cumpleaños, no volverá a respirar entre no­sotros como un mortal. Es la noticia para la que nunca nos hubiéramos preparado porque la pérdida de un padre, de un familiar queri­do, de un fundador de pueblo, siempre es tan dura que desgarra el corazón y llena de lágri­mas el alma.

Vendrán ahora sus honras fúnebres y los recuerdos de todos, de cada palmadita en el hombro, de cada discurso estremecedor, de cada gesto desprendido por hacer de Cuba una nación libre, independiente, sobera­na, socialista y revolucionaria. Vendrán de nuevo su sonrisa, su gallardía, su amistad incondicional, su visión de futuro, su ejem­plo más austero, su entereza como hombre, su liderazgo natural y ganado a fuerza de convicciones y de un amor profundo por una idea justa.

Para Fidel las crónicas, los testimonios y el homenaje serán pocos hoy. Tantas razones hay para despertar sobresaltados con la noti­cia como para asumir el futuro de Cuba des­de la victoria, el optimismo y la firmeza que nunca la abandonó hasta el 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche.

“Papá, murió Fidel”. La noticia telefónica me sacó de la cama como a cualquier cubano digno. Nadie me pidió estas líneas bien difí­ciles de escribir. El dolor y el honor, el Fidel que conocí y conozco, el Comandante invicto e imperfecto, el de frases eternas y consejos multiplicados, el revolucionario más grande de esta Isla en el siglo XX ha muerto física­mente, pero merece la gloria.

Yo soy Fidel

Alejandro Benítez Guerra*

Desde la misma universi­dad donde el Comandante en Jefe fraguara su espíri­tu revolucionario, los pinos nuevos convertimos en gri­to el llanto para decirle al mundo que Fidel no es uno, todos somos Fidel.

Foto: Joaquín Hernández Mena

En otras partes del mun­do habrá quienes sientan la fecha de un modo diferente. Esos tendrán que vivir con el ardor de que, tras noventa años de lucha, a Fidel no lo mató nadie.

Viejas y nuevas consig­nas se mezclaron en la esca­linata con el aire del mar, la pasión y las lágrimas. Alum­nos y profesores desfilaron frente al micrófono, tal vez en el mismo lugar donde el líder, inolvidable, enamorara con su oratoria a aquella ge­neración.

El Alma Mater se vistió de guerrillera con las fotos del Comandante en Jefe, re­producidas además en carte­les y banderas que en manos de los jóvenes protagonistas matizaron los momentos eu­fóricos y luctuosos de un acto cargado de sentimiento.

La pérdida es grande. La noche anterior toda Cuba quedó conmocionada con la triste, increíble, imposible noticia. Pero cómo no sen­tirse vivo, cómo no sentirse cubano, cómo no tragarse el nudo en la garganta cuando cientos de estudiantes gritan “¡Yo soy Fidel!”, como si en ello les fuera la vida.

El tiempo nos roba una generación histórica, la que construyó este país desde las cenizas de la miseria, el hambre, la explotación. Hoy, la nuestra es la generación decisiva. Nuevos –y difíci­les- son los tiempos, nuevos son el campo de batalla y los combatientes; el objetivo es el mismo. Esta mañana, los jóvenes demostramos que no fallaremos, no pudo haber mejor respuesta.

*Estudiante de Perio­dismo

Presencia necesaria

Foto: Roberto Chile

Temis Tasende Dubois*

Fidel regresó a Santiago por el mismo recorrido de la Ca­ravana de la Libertad. Vino a La Habana victorioso, con el pueblo aclamándolo. Se fue con el pueblo enlutado, pero comprometido a conti­nuar su obra y sus ideas, y eso también es victoria.

Se la ganó con su vida, que dedicó a servir al pró­jimo, nunca a sí mismo. Él convirtió a Cuba en un re­ferente de dignidad, altruis­mo y resistencia. Así nos toca conservarla a nosotros y a quienes vengan después. Siendo cada cual un poquito de Fidel, entre todas y todos, unidos, lo mantendremos entero, y con él a Cuba.

Pero hoy prefiero pen­sar en su primera Caravana, la que llevó a los muchachos que iban a los asaltos del 26 de Julio. Con los que murie­ron entonces se va a reunir ahora, al lado de Martí, don­de están ellos, como él lo pro­metió en otros días tristes, en La historia me absolverá.

Y me conmueve que haya elegido ese lugar, no solo porque allí está mi papá, sino porque lo inter­preto como un reconoci­miento a los primeros que creyeron en él. Ellos no de­jaron que Martí muriera en el año de su centenario, y Fidel hizo posible que ellos no murieran en vano. Esta­rán juntos de nuevo, esta vez con muchos de los sueños ya cumplidos.

Pero también prefie­ro pensar que, como dijo Chávez, “cuando a uno le toca irse, uno se va pero se queda circundando”. Por­que para mí Fidel será siem­pre una presencia necesaria.

*Hija del mártir del Moncada José Luis Tasende de las Muñecas

Huellas en todo el país

Alina Martínez Triay

La sala expositiva del Centro Fidel Castro Ruz (CFCR), Fidel es un país, tiene un gran mapa interactivo mediante el cual el visitante pue­de conocer lugares del territorio nacional visitados por él. Al pulsar diferentes íconos, se puede acceder a diversos sectores de la economía y la sociedad que contaron con su presencia en provincias y municipios, información que puede ampliarse con referencias a las intervenciones del Líder Histórico de la Revolución en actos, conmemoraciones, con­decoraciones y actividades relacionadas con la defensa y la soberanía.

Con parte de esos datos confeccionamos la siguiente infografía, vinculada a visitas de ámbito productivo. Reseñamos algunos ejem­plos de esos lugares que no fueron los únicos en los que hizo acto de presencia. La cantidad de visitas a cada territorio fue proporcionada por el CFCR.

La Demajagua