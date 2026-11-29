Su mirada, sus manos, su barba, su palabra y ese pensamiento revolucionario que brotaba de Fidel fueron captadas desde la pintura para entregarnos al ser humano más fiel que cada autor concibió para su público y Trabajadores reproduce en una fecha de extraordinario simbolismo.
(De izquierda a derecha)
Niño 02, de Ernesto Rancaño – 2007; Fidel Latinoamericano, de Douglas Nelson – 2006; Fidel, de Servando Cabrera – 1980; Fidel, de José Luis Fariñas – 2011; Levante, de Marcos Antonio Arias Quián – 2015; Fidel, de Oswaldo Guayasamín – 1961; Fidel, de Oswaldo Guayasamín – 1981; Fidel, de Oswaldo Guayasamín – 1985; Fidel, de Oswaldo Guayasamín – 1996; Diálogo, de Carmelo González – 1982; Fidel, de Cosme Proenza – 2006; La Gran Montaña, de Dausell Valdés Piñeiro – 2008.
Una impronta inspiradora
El Centro Fidel Castro Ruz cumplirá el 25 de noviembre cinco años de creado. Su director, el Doctor en Ciencias Históricas René González Barrios accedió a responder nuestras preguntas en medio de un intenso trabajo, que por estos días se duplica. Las ideas expuestas son motivo de estudio para quienes mantenemos viva la obra del Líder Histórico de la Revolución
Joel García
El legado del Comandante en Jefe está atesorado no solo en un Centro como este sino en toda la sociedad. ¿Qué importancia reviste para las nuevas generaciones ese legado? ¿Cuánto más se puede hacer desde la investigación científica para conocer al Fidel humano, padre, estadista y líder?
“El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz legó a Cuba y al mundo una fuente inagotable de pensamiento y acción revolucionarios. Fue un perenne soñador, un quijote inagotable que lleno de optimismo, recogiendo la rica herencia histórica de Cuba y América, emprendió un proceso radical de transformación que cambiara de raíz la neocolonialidad a que nuestra Isla estuvo sometida hasta el 1.0 de enero de 1959, luego de que el Gobierno de los Estados Unidos en 1898 le arrebatara la independencia ganada por las armas al colonialismo español.
“Fidel pensó en Cuba, en las Antillas, en África, en América: pensó en toda la humanidad y los grandes desafíos que enfrentaba, llámense naturales, militares, económicos, sociales, culturales, etc. Ninguno de ellos le fue ajeno. De todos reflexionó y actuó en la búsqueda de soluciones a favor de los pueblos del mundo.
“Su obra fue intelectual, social, militar, política y cultural. En cada frente marcó huellas y dejó su impronta inspiradora. Todo lo que hizo fue en unidad perfecta con el pueblo, su principal fuente de inspiración, de quien jamás se despegó. De ahí el arraigo de su liderazgo y la confianza de las masas en su accionar.
“Fidel desafió al imperio más poderoso de la historia de la humanidad con la fortaleza de las ideas y la moral de un pueblo, y contribuyó a cambiar los destinos de una parte de ella, tanto en las luchas anticoloniales como en la práctica de un internacionalismo revolucionario y desinteresado que marcó y marca pautas en la historia universal.
“Cada faceta de su vida es un libro abierto para la investigación histórica. Hace solo 10 años de su partida física. Ahí está su pensamiento. Las nuevas generaciones deben estudiarlo y retroalimentarse de él”.
Pudiera comentarnos en qué está trabajando este Centro luego de cinco años de creado. ¿Cómo promover esas investigaciones y extenderlas a todos los espacios sociales?
“En los cinco años de fundado el Centro Fidel Castro Ruz, concluimos el proyecto de sus Obras Escogidas en 23 volúmenes, que recogen la esencia de su praxis revolucionaria desde el año 1940 hasta su muerte en el 2016. Hemos publicado importantes resultados de investigaciones del Centro, de todo el país y de colaboradores extranjeros, y realizado múltiples actividades académicas, talleres nacionales e internacionales sobre la vida y obra del Comandante en Jefe, así como audiovisuales que de manera permanente entregamos a la TV nacional y socializamos a través de las redes sociales.
“Del 10 al 12 de agosto pasado organizamos el I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, que fue una oportunidad excepcional de intercambios sobre su pensamiento y obra, y que contó con la presencia de más de mil delegados extranjeros.
“Fidel sigue convocando y el Centro tiene el deber de, utilizando las bondades de la tecnología y la multiplicidad de espacios, formas y plataformas actuales de la comunicación, socializar su vida ejemplar. En ese camino estamos permanentemente”.
Fidel siempre le dio mucha importancia a la investigación histórica y a los detalles más increíbles de cada etapa de lucha. ¿Qué dimensión adquiere eso hoy cuando se intenta desmontar una obra construida desde el pueblo, pero bajo su liderazgo incuestionable por más de 50 años?
“La estrategia de desmontaje de la historia de una nación ha sido un recurso de los enemigos de los pueblos, en especial, del imperialismo. En el caso de la Revolución cubana, una práctica engendrada por la CIA y la contrarrevolución con el objetivo permanente de mancillar los valores de nuestros héroes, denigrar de ellos y borrar la épica de uno de los procesos independentistas más impactantes de la historia de nuestro continente. De esos valores se nutre la formación política y ciudadana del pueblo cubano, su cultura e ideología.
“Una de las líneas de mensajes principales es hacer creer a las nuevas generaciones que la Cuba anterior a la Revolución era un paraíso. La mentira se desmiente con el solo hecho de una revolución popular apoyada por las grandes multitudes, que lucharon por cambiar las condiciones de miseria y explotación en que vivía la mayoría del pueblo.
“La obra de la Revolución fue transformadora en todos los frentes. Fidel asumió personalmente la conducción de cada batalla y nuestro país se convirtió en referente de salud, educación, deporte, cultura, solidaridad, ciencia, para todos los pueblos del mundo. El bloqueo criminal y genocida a que hemos sido sometidos desde el inicio mismo de la Revolución trata de llevarnos a condiciones de vida paupérrimas como las existentes antes de 1959, o incluso peores, y culpar de ello a la Revolución.
“Entonces inventan infamias, calumnias, burdas mentiras que estamos en el deber de enfrentar no como respuesta a la nauseabunda tergiversación, sino como denuncia de lo que en verdad fue el capitalismo para el pueblo de Cuba.
“La Revolución significó un faro de luz, una fuente de energía para todos los pueblos y aún lo sigue siendo, como fuente de esperanza y justicia social, a pesar de las dificultades que hoy enfrentamos”.
¿Cómo recuerda el 25 de noviembre del 2016 y la noticia en horas de la noche? ¿Qué le vino a la mente en ese momento? ¿Qué vivencias o anécdotas no se apartan de su memoria?
“La noticia me sorprendió durante una visita de trabajo a México. Tuve que hacer un ejercicio de autoridad ante mis compañeros cubanos para que no se desmoronaran espiritualmente. Fue muy duro recibir ese golpe fuera de Cuba, aunque en México encontráramos entonces solidaridad y respeto del pueblo y de los muchos amigos que allí tiene la Revolución y admiradores del Comandante en Jefe. Pensé de inmediato en nuestro pueblo orgullosamente fidelista, sacrificado y aguerrido. Estaba convencido de que no lo dejarían morir. Y así ha sido.
“De Fidel tenemos los cubanos múltiples recuerdos. En lo personal quedé marcado para siempre la noche en que informó que la muerte del Che era dolorosamente cierta. Desde niño acompañé a mis padres a cada concentración, marcha o acto donde estuviese Fidel, y acudí a cada uno de los llamados a hacer Revolución en que tuve la oportunidad de participar. Solo circunstancias de trabajo me impidieron acompañarlo en la Plaza de la Revolución en aquellas patrióticas concentraciones populares en las que llenaba el espacio con su contagiosa prédica revolucionaria.
“En México fui testigo, durante una visita oficial del Comandante en Jefe, de su reunión con antiguos colaboradores mexicanos del yate Granma. Todos lo colmaban de atenciones. La esposa del Cuate, el legendario propietario del yate, le entregó un rosario para que ‘diosito te proteja’. Fidel se lo agradeció, lo guardó en su bolsillo y cariñoso le dijo, ‘bastante falta me hace’.
“Fidel me acompañaba y acompaña siempre. Él es la síntesis del espíritu de la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo”.
Existe el peligro de convertir a Fidel en recurso ideal para citar frases y hasta sacar de contexto muchas de sus ideas. ¿Cómo podemos evitar eso desde la historia y el trabajo de este Centro, dotado de las más altas tecnologías museológicas?
“Citar indiscriminadamente a Fidel es un acto de irresponsabilidad política. Hay que estudiarlo en cada contexto histórico, en cada momento de la Revolución para encontrar las respuestas adecuadas. No hacer de su extraordinario y dialéctico concepto de Revolución una consigna, sino un arma de interpretación marxista de la construcción de un proyecto de nación soberano, solidario y antimperialista, que tiene mucho que mostrar a las nuevas y futuras generaciones de Cuba y el mundo.
“Ese es uno de los deberes del Centro como escuela formadora de valores, como forja de patriotas, como faro de cubanía, como fidelísima obra”.
Siempre en nosotros
En ocasión del décimo aniversario de la partida física de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
Trabajadores publica tres de los textos con que le rendimos tributo entonces en nuestras páginas
“Papá, murió Fidel”
Joel García
“Papá, murió Fidel”, fue la única frase que hilvanó mi hija por teléfono para despertarme en la noche del 25 de noviembre del 2016. Y recordé al Che de inmediato y su carta de despedida: .“En una Revolución se triunfa o se muere si es verdadera”.
La Revolución es verdadera. La muerte también. Y Fidel, el Comandante en Jefe, ese que hace tres meses y 12 días festejó sus 90 cumpleaños, no volverá a respirar entre nosotros como un mortal. Es la noticia para la que nunca nos hubiéramos preparado porque la pérdida de un padre, de un familiar querido, de un fundador de pueblo, siempre es tan dura que desgarra el corazón y llena de lágrimas el alma.
Vendrán ahora sus honras fúnebres y los recuerdos de todos, de cada palmadita en el hombro, de cada discurso estremecedor, de cada gesto desprendido por hacer de Cuba una nación libre, independiente, soberana, socialista y revolucionaria. Vendrán de nuevo su sonrisa, su gallardía, su amistad incondicional, su visión de futuro, su ejemplo más austero, su entereza como hombre, su liderazgo natural y ganado a fuerza de convicciones y de un amor profundo por una idea justa.
Para Fidel las crónicas, los testimonios y el homenaje serán pocos hoy. Tantas razones hay para despertar sobresaltados con la noticia como para asumir el futuro de Cuba desde la victoria, el optimismo y la firmeza que nunca la abandonó hasta el 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche.
“Papá, murió Fidel”. La noticia telefónica me sacó de la cama como a cualquier cubano digno. Nadie me pidió estas líneas bien difíciles de escribir. El dolor y el honor, el Fidel que conocí y conozco, el Comandante invicto e imperfecto, el de frases eternas y consejos multiplicados, el revolucionario más grande de esta Isla en el siglo XX ha muerto físicamente, pero merece la gloria.
Yo soy Fidel
Alejandro Benítez Guerra*
Desde la misma universidad donde el Comandante en Jefe fraguara su espíritu revolucionario, los pinos nuevos convertimos en grito el llanto para decirle al mundo que Fidel no es uno, todos somos Fidel.
En otras partes del mundo habrá quienes sientan la fecha de un modo diferente. Esos tendrán que vivir con el ardor de que, tras noventa años de lucha, a Fidel no lo mató nadie.
Viejas y nuevas consignas se mezclaron en la escalinata con el aire del mar, la pasión y las lágrimas. Alumnos y profesores desfilaron frente al micrófono, tal vez en el mismo lugar donde el líder, inolvidable, enamorara con su oratoria a aquella generación.
El Alma Mater se vistió de guerrillera con las fotos del Comandante en Jefe, reproducidas además en carteles y banderas que en manos de los jóvenes protagonistas matizaron los momentos eufóricos y luctuosos de un acto cargado de sentimiento.
La pérdida es grande. La noche anterior toda Cuba quedó conmocionada con la triste, increíble, imposible noticia. Pero cómo no sentirse vivo, cómo no sentirse cubano, cómo no tragarse el nudo en la garganta cuando cientos de estudiantes gritan “¡Yo soy Fidel!”, como si en ello les fuera la vida.
El tiempo nos roba una generación histórica, la que construyó este país desde las cenizas de la miseria, el hambre, la explotación. Hoy, la nuestra es la generación decisiva. Nuevos –y difíciles- son los tiempos, nuevos son el campo de batalla y los combatientes; el objetivo es el mismo. Esta mañana, los jóvenes demostramos que no fallaremos, no pudo haber mejor respuesta.
*Estudiante de Periodismo
Presencia necesaria
Temis Tasende Dubois*
Fidel regresó a Santiago por el mismo recorrido de la Caravana de la Libertad. Vino a La Habana victorioso, con el pueblo aclamándolo. Se fue con el pueblo enlutado, pero comprometido a continuar su obra y sus ideas, y eso también es victoria.
Se la ganó con su vida, que dedicó a servir al prójimo, nunca a sí mismo. Él convirtió a Cuba en un referente de dignidad, altruismo y resistencia. Así nos toca conservarla a nosotros y a quienes vengan después. Siendo cada cual un poquito de Fidel, entre todas y todos, unidos, lo mantendremos entero, y con él a Cuba.
Pero hoy prefiero pensar en su primera Caravana, la que llevó a los muchachos que iban a los asaltos del 26 de Julio. Con los que murieron entonces se va a reunir ahora, al lado de Martí, donde están ellos, como él lo prometió en otros días tristes, en La historia me absolverá.
Y me conmueve que haya elegido ese lugar, no solo porque allí está mi papá, sino porque lo interpreto como un reconocimiento a los primeros que creyeron en él. Ellos no dejaron que Martí muriera en el año de su centenario, y Fidel hizo posible que ellos no murieran en vano. Estarán juntos de nuevo, esta vez con muchos de los sueños ya cumplidos.
Pero también prefiero pensar que, como dijo Chávez, “cuando a uno le toca irse, uno se va pero se queda circundando”. Porque para mí Fidel será siempre una presencia necesaria.
*Hija del mártir del Moncada José Luis Tasende de las Muñecas
Huellas en todo el país
Alina Martínez Triay
La sala expositiva del Centro Fidel Castro Ruz (CFCR), Fidel es un país, tiene un gran mapa interactivo mediante el cual el visitante puede conocer lugares del territorio nacional visitados por él. Al pulsar diferentes íconos, se puede acceder a diversos sectores de la economía y la sociedad que contaron con su presencia en provincias y municipios, información que puede ampliarse con referencias a las intervenciones del Líder Histórico de la Revolución en actos, conmemoraciones, condecoraciones y actividades relacionadas con la defensa y la soberanía.
Con parte de esos datos confeccionamos la siguiente infografía, vinculada a visitas de ámbito productivo. Reseñamos algunos ejemplos de esos lugares que no fueron los únicos en los que hizo acto de presencia. La cantidad de visitas a cada territorio fue proporcionada por el CFCR.