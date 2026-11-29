Ginebra-. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) alertó hoy sobre las barreras existentes para el acceso a la prevención y tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana.

Tal situación es provocada por los recortes financieros, cuestiones relacionadas con la igualdad de género y las campañas contra los derechos humanos.

En un informe intitulado Acabar con el sida comienza por el acceso, onusida informó que se estima que 41 millones de personas vivían con el VIH el año pasado y 1,2 millones contrajeron el virus, lo que supone un 42 por ciento menos que en 2010.

«Aunque unas 570 mil personas fallecieron a causa del sida, lo que equivale a casi a mil 600 muertes al día, se trata de la cifra más baja en más de dos décadas», precisa el texto.

Hasta 32,1 millones de afectados recibían un tratamiento antirretroviral en 2025, lo que supone una cobertura del 78 por ciento, frente a las 500 mil del año 2000, que representaba el dos por ciento.

En el ámbito de la prevención, el informe destaca la incorporación de lenacapavir, que requiere una inyección semestral, así como el desarrollo de otras innovaciones de acción prolongada, que ofrecen la posibilidad de proteger a millones de personas más de contraer el VIH.

Onusida alertó que los avances alcanzados son desiguales e insuficientes, pues un total de 8,9 millones de personas con VIH no recibían tratamiento en 2025, al tiempo que cinco millones desconocían el diagnóstico.

“Asimismo, el número de personas que accedieron a la profilaxis preexposición por vía oral disminuyó en aproximadamente 446 mil personas respecto al año anterior”, precisa el informe.

El documento alerta de que los progresos se están viendo amenazados e interrumpidos, en especial por las disminuciones en financiación.

También están siendo afectados, los programas de distribución de preservativos y de circuncisión voluntaria, el acceso a la profilaxis oral previa a la exposición y los servicios de divulgación y apoyo para personas de poblaciones clave, adolescentes y mujeres jóvenes.

Corren similar suerte por falta de presupuesto los planes mas de pruebas y tratamiento, de hecho, según el texto, se están realizando menos test de VIH y de carga viral.

Onusida expresó su preocupación por la reducción del número de personas que inician el tratamiento contra el VIH por primera vez.

Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Onusida calificó de inconcebible que los recortes presupuestarios conviertan en inaccesibles las herramientas de prevención, justo cuando el mundo dispone de ellas.

A las causas económicas se suman obstáculos relacionados con entornos jurídicos hostiles, acoso y violencia, estigma, discriminación y desigualdades de género.

Radio Bayamo