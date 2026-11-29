A pocos metros de la carretera central de Bayamo a Holguín hay una tierra que brilla por sus frutos hermosos y copiosos.

Es la finca del productor Alfredo Proenza Pantoja. Esta sobresale en el municipio granmense de Cauto Cristo por sus logros con la totalidad de sus tierras sembradas.

Proenza Pantoja, asociado a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rubén Noguera, de la comunidad de La Seis, cuenta con 26,8 hectáreas de tierra en usufructo, todas dedicadas actualmente a cultivos varios.

“Tengo sembrados la totalidad de mis terrenos con cultivos varios como maíz, plátano vianda, plátano burro, boniatos, calabaza, yuca y pepino”, declaró el campesino.

El resultado adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que, tras la devastación provocada por el huracán en su finca el pasado año, Alfredo se consolida hoy como campesino destacado, con una recuperación del 100 por ciento de sus áreas productivas.

Junto a ese esfuerzo, el agricultor mantiene actualmente a 14 obreros trabajando con él, lo que refuerza su protagonismo en la producción de alimentos y su aporte a la economía local.

Con varios años de entrega a la tierra, Proenza Pantoja se erige en referente para Cauto Cristo, un municipio de vocación agrícola donde iniciativas como la suya resultan decisivas para el abastecimiento de viandas y hortalizas a la población.

La tierra si el campesino la ama, la cultiva y la cuida. Por eso, la finca de Alfredo es semejante al huerto del Edén. Aquí, entre plantaciones verdosas y jugosos frutos, brilla la entrega de un hombre que hace historia con sus cosechas.

Radio Bayamo