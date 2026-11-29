Las intensas lluvias de jornadas anteriores mantienen inundaciones en zonas bajas de Granma, con afectaciones en los municipios de Manzanillo, Pilón y Yara.

En Sitio Remate, Manzanillo, la primera secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, constató la situación provocada por la crecida de los ríos y los altos volúmenes derivados de la presa Paso Malo.

La dirigente, junto al Consejo de Defensa Municipal y de Zona intercambió con pobladores sobre protección, alimentación, abasto de agua y atención a enfermos, embarazadas, niños y personas vulnerables.

Según CNC TV Granma y La Demajagua, alrededor de 1 681 personas fueron protegidas en casas de familiares y amigos y centros hospitalarios.

En la agricultura el impacto es considerable: 120 hectáreas de frijoles han sido dañadas, además de yuca, boniato y calabaza; y también resultaron afectadas las comunidades de Jibacoa y El Caño.

El Consejo de Defensa mantiene desplegados cuadros de sus grupos y subgrupos para aplicar las medidas previstas.

En Pilón, la presidenta del Consejo Municipal de Defensa, Dayamis Silva Lara, junto a representantes de la zona de defensa Marea del Portillo, intercambió con la población afectada por la crecida de los ríos en Mota.

«Gracias al actuar inmediato de esta estructura junto a pobladores no se lamenta la pérdida de vidas humanas», publicó Silva Lara.

En Mota viven alrededor de 400 personas; la crecida afectó más de 50 casas, con pérdida de pertenencias y recuerdos, pero no de vidas.

Un equipo de cuadros, psicólogos y especialistas de Pilón, junto al Consejo Municipal de Defensa, llegó a ayudar y ya comenzó la recuperación; el Programa de Alimentos dio respuesta rápida para alimentación gratuita, y bases productivas, organizaciones de masas y otros consejos de defensa apoyan bajo un Consejo de Defensa de Zona activado.

En el plano hidrológico, Ortiz Barceló informó en Facebook que el río Yara experimentó «una elevación aproximada de tres metros por los volúmenes desembalsados desde Paso Malo, aunque precisó que el caudal de desembalse se redujo de 550 a 200 metros cúbicos por segundo y mantiene tendencia a disminuir».

La delegada provincial de Recursos Hidráulicos, Marbelis Campos Busquet, advirtió que el sistema de embalses enfrenta una situación compleja:

«Si se produjeran lluvias en el rango de los pronósticos… todas las presas estarían vertiendo de inmediato, excepto Cauto El Paso».

Granma cuenta con 11 embalses y una capacidad total de 940 millones de m³; acumulaba 689,7 millones, el 73 %.

Se mantiene vigilancia en Yara por los ríos Hicotea y Yara, sin peligro reportado para las próximas horas. La Defensa Civil insiste en evitar imprudencias y atender solo los canales oficiales.

Radio Bayamo