La Organización Marítima Internacional (OMI) reveló que el sector capta apenas el 0,14 por ciento del financiamiento climático mundial, según reflejó el portal Mundo Marítimo.

La OMI analizó los flujos actuales de financiamiento climático destinados al sector marítimo e identificó oportunidades para movilizar inversiones y mejorar el acceso a recursos que permitan avanzar en la transición energética de la industria.

El informe “Panorama del financiamiento climático marítimo: estudio piloto sobre flujos, brechas y oportunidades” busca mejorar la disponibilidad de información sobre financiamiento climático marítimo, con especial atención a los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados.

Lo anterior está en línea con la Estrategia de la OMI para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques.

El organismo internacional señaló que la transición energética marítima requiere inversiones coordinadas tanto en descarbonización como en infraestructura y operaciones seguras y resilientes frente al actual cambio climático.

Dicho análisis identificó 10 mil 500 millones de dólares en flujos directos de financiamiento climático destinados al sector marítimo, equivalentes a solamente el 0,14 por ciento del financiamiento climático global.

La referida proporción evidencia el potencial para ampliar el acceso a capital destinado a la transición de la industria, acotó.

Radio Bayamo