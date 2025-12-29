Bailarines Marianela Núñez y Patricio Revé deslumbran en Cuba

Las estrellas Marianela Núñez y Patricio Revé sedujeron al público cubano con encanto, complicidad vibrante y un dominio técnico supremo en el clásico Don Quijote junto al Ballet Nacional de Cuba (BNC).

Por Martha Sánchez Martínez

Fotos: Marila Sarduy

Si bien se esperaba un espectáculo de altura por parte de la argentina y el cubano, ella primera bailarina del Royal Ballet de Londres y él artista invitado de ese afamado conjunto británico y primera figura del Ballet de Queensland (Australia), la experiencia de verlos bailar en vivo en esta capital desbordó la expectativa.

La audiencia disfrutó de una danza pletórica de matices, la delicadeza de los gestos, la fluidez de los pasos, la ejecución con gracia, armonía y naturalidad, la fuerza dramática, la forma de complementarse como pareja y de vivir sus personajes con deliciosa autenticidad.

Intentar poner las emociones por escrito constituye un desafío a las palabras, pues en el Teatro Nacional se fundieron lo ideal y lo tangible de manera tan genuina que el resultado conjura lo memorable.

Núñez encarnó a una Quiteria carismática, sensual, tierna, comunicativa, junto a Revé, un Basilio enamorado, atento, ágil, justamente el carácter y los valores de los personajes que Cervantes registró en el texto cumbre de la literatura española, fuente de inspiración de todas las artes.

Durante la función, la excelencia técnica y la elegancia alcanzaron un aire épico, la conexión entre los danzantes y de ambos con el auditorio fue palpable.

La presencia de Marianela Núñez y Patricio Revé en el escenario constituye un verdadero acontecimiento artístico y un deleite para quienes tienen el privilegio de contemplarlos, la técnica fluye como debe y los bailarines se entregan al disfrute pleno del instante.

Como si llevaran bailando juntos mucho tiempo y apenas se conocieron este año, la pareja convierte el trabajo en un acto de inspiración y así se reflejó en el joven elenco acompañante del BNC, visiblemente motivado.

Núñez y Revé protagonizarán otra función de Don Quijote, en el propio teatro, el próximo 30 de diciembre, a las 19:00, hora local.

Aunque las localidades se agotaron desde el primer día de venta, vale la pena intentar clasificar de cualquier forma, incluso haciendo magia; se trata de un espectáculo legítimo y trascendental.

