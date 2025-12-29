Palestina reclama ayuda para mitigar crisis de vivienda en Gaza

El gobierno palestino estimó hoy que se necesitan unas 200 mil unidades de vivienda prefabricadas para satisfacer las necesidades humanitarias urgentes de los desplazados en Gaza y garantizar un refugio seguro frente a las duras condiciones climáticas.

La Sala de Operaciones sobre el enclave costero reclamó ayuda internacional urgente para enfrentar la crisis habitacional en el enclave costero, donde se reportan más de 71 mil muertos tras dos años agresión israelí, iniciada en octubre de 2023.

En un comunicado, destacó que el sistema de baja presión que golpea desde el fin de semana ese territorio provocó la inundación de miles de tiendas de campaña de desplazados, una situación que agravó la crisis humanitaria allí.

Las duras condiciones climáticas empeoraron el sufrimiento de los palestinos que viven en tiendas de campaña endebles sin condiciones mínimas de protección contra las filtraciones de agua o el frío intenso, subrayó.

El organismo alertó que las organizaciones humanitarias no pueden atender las necesidades urgentes de los desplazados debido a la grave escasez de suministros y las continuas restricciones impuestas por Israel al ingreso de ayuda.

Por ello, instamos a Naciones Unidas y a las instituciones internacionales a presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu para obligarlo a permitir la entrada inmediata de unidades de vivienda prefabricadas, reiteró.

La pasada semana, la Red de ONG palestinas reveló que un millón y medio de ciudadanos perdieron sus hogares como resultado de la continua agresión israelí contra Gaza.

Amjad Al-Shawa, director de la organización en el enclave costero, destacó que cientos de familias carecen de refugio adecuado en medio de la caída de las temperaturas y las lluvias invernales.

Las prioridades de la respuesta humanitaria se centran en apoyar a los hogares encabezados por mujeres, los ancianos, las personas con discapacidad y los amputados, además de los huérfanos, detalló.

Al-Shawa acusó a Israel de destruir la mayoría de las sedes de las organizaciones de la sociedad civil palestina durante la guerra iniciada en octubre de 2023.

