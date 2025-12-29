Los CDR en 2025: 65 años como escudo revolucionario

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la organización de masas más grande del país, cumplieron este 2025 sus 65 años de fundados, durante los cuales reafirmaron su papel como baluarte insustituible de la unidad y la resistencia del pueblo cubano.

En medio de complejos desafíos económicos y políticos, el aniversario se celebró el pasado 28 de septiembre, jornada que marcó el punto culminante de 12 meses de movilización social, defensa ideológica y trabajo comunitario intensivo.

Por la unidad del barrio, los festejos comenzaron desde el año anterior con el recorrido de la Bandera 28 de septiembre que transitó por todo el país hasta llegar a La Habana, lugar donde el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz creó la organización para defender la soberanía nacional y frustrar las maniobras de los enemigos internos del proceso revolucionario.

A lo largo de 2025, los CDR resultaron pieza clave en las diferentes convocatorias en estos tiempos de retos, pues estuvieron en el primer escalón para el impulso en la batalla por la alimentación desde las comunidades, al promover la creación de huertos urbanos y apoyar la venta directa de productos agrícolas en los barrios.

De igual forma, se reconocieron a fundadores y cederistas que contribuyen a la tradición y arraigo de los CDR en la sociedad cubana, lo que destacó a su vez su vigencia histórica con la entrega del “Premio del Barrio” a personalidades e instituciones que fortalecen, con su actuar, los valores de la comunidad.

Durante el periodo también tuvieron iniciativas por el ahorro energético, con la promoción de conciencia y vigilancia del consumo eléctrico, y participaron activamente en el Ejercicio Popular “Bastión 2025”, con la organización de simulacros de defensa territorial.

Gerardo Hernández Nordelo, Coordinador Nacional de los CDR, enfatizó en múltiples intervenciones la necesidad de fortalecer la vigilancia revolucionaria frente a las campañas de subversión política y las ilegalidades, y reafirmó el papel de los CDR como primera trinchera de la Revolución.

Las donaciones voluntarias de sangre, las jornadas de higienización para combatir el dengue, y la promoción de actividades culturales, reflejaron el quehacer cederista en el transcurso del año. Además, se organizaron festivales de materias primas y barrio debates, así como otras actividades dedicadas a reforzar los valores patrióticos y la identidad nacional.

Por otra parte, los destacamentos “Mirando al Mar”, pilares fundamentales en la protección costera del país, cumplieron se aniversario 55, ellos en conjunto con las Tropas Guardafronteras, cuidan los litorales de los robos de embarcaciones, la depredación de la flora y la fauna, los recalos de droga y las salidas ilegales.

Con un mes de concluido el año 65 de los cederistas, las provincias orientales sufrieron el impacto del huracán Melissa, por lo que se organizó la movilización de sus miembros a lo largo y ancho del país y lograron recaudar miles de donativos para los damnificados.

En el último reporte se censó cerca de 225 mil piezas de vestir para hombres, mujeres y niños, además de calzado, aseo personal y alimentos de larga duración, que fueron entregados de forma inmediata.

También, se recibieron a través de la institución donaciones internacionales como medicamentos, colchones y electrodomésticos; y las Mipymes realizaron a través de esta organización la entrega de diferentes recursos en aras de apoyar la recuperación de los territorios afectados.

Al cierre del 2025, la Dirección Nacional de los CDR trazó las líneas de trabajo para el próximo año, centradas en elevar la preparación política e ideológica de sus miembros y profundizar el trabajo social en apoyo a los sectores más vulnerables, siempre en coordinación con las orientaciones del Partido y el Gobierno.

Los CDR, con más de seis décadas de existencia, concluyen el 2025 no como una estructura del pasado, sino como un mecanismo vivo y dinámico, preparados para seguir siendo, en palabras de sus dirigentes, el escudo de la Revolución en cada cuadra.

