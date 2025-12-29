Rusia construirá una central eléctrica lunar para 2036

La comunicación precisa que la central lunar será necesaria para el suministro prolongado de energía a los usuarios del programa lunar ruso, como los vehículos lunares y el observatorio, así como a las instalaciones de infraestructura de la futura estación científica lunar internacional, incluidos los proyectos de socios extranjeros.
El proyecto también incluye el desarrollo de naves espaciales y el despliegue de infraestructura en la Luna, y durante su ejecución se desarrollarán naves espaciales, se realizarán pruebas de vuelo, se llevarán a cabo ensayos experimentales en tierra y se desplegará la infraestructura en la Luna.
Se destaca que el proyecto representará un paso importante hacia la creación de una estación científica lunar de funcionamiento permanente y la transición de misiones puntuales a un programa de investigación lunar a largo plazo.