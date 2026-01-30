ETECSA anuncia roaming internacional para móviles a partir de marzo

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó este viernes, a través de sus canales oficiales, que a partir del 1° de marzo de 2026 estará disponible el servicio de itinerancia internacional (roaming de salida) para sus clientes de telefonía móvil, lo que permitirá usar los dispositivos en el extranjero en países con acuerdos.

El servicio será de tipo prepago (se paga antes de usarlo) y podrá adquirirse a través de los distribuidores internacionales de ETECSA y en las oficinas que comercializan en dólares estadounidenses (USD). Los recursos solo podrán utilizarse fuera de Cuba, en naciones donde la empresa tenga convenios de roaming activos.

Al activar el servicio, los usuarios podrán realizar y recibir llamadas telefónicas, enviar y recibir mensajes SMS, navegar por internet mediante datos móviles, según el plan contratado y utilizar la aplicación Transfermóvil sin costos adicionales.

Los usuarios pueden verificar su saldo marcando 222762# desde su dispositivo. ETECSA recomienda consultar la lista actualizada de países con acuerdos de roaming antes de viajar.

Este lanzamiento representa la primera vez que ETECSA ofrece un servicio de roaming internacional prepago de manera generalizada, una demanda frecuente de cubanos que realizan viajes al exterior.

La Demajagua