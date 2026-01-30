Continúan análisis en plenos extraordinarios de los Comités municipales del Partido en Granma

Los plenos extraordinarios de los Comités municipales del Partido en Niquero, Pilón y Cauto Cristo continuaron sus sesiones en la provincia de Granma.

Llevar a la práctica los acuerdos del XI Pleno del Comité Central centró los análisis, teniendo en cuenta las potencialidades del cada territorio, con el propósito de transformar la realidad económica y social de manera urgente y efectiva.

En las reuniones se insistió en fortalecer la disciplina partidista, la responsabilidad de toda la militancia y el funcionamiento, desde las estructuras de dirección con la vinculación directa en el trabajo de los Núcleos del Partido.

Se hizo énfasis en la importancia de lograr el autoabastecimiento y la autonomía municipal, lo cual significaría acercarse más a las prioridades de desarrollo y las necesidades de quienes viven en cada lugar.

Asimismo, los asistentes a los plenos destacaron la necesidad de avanzar en temas medulares como la preparación para la defensa de la Patria, en medio de las constantes amenazas del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, y reimpulsar el proceso de recuperación de los daños provocados por el paso del huracán Melissa.

A movilizar las reservas morales y productivas del pueblo para avanzar ante la compleja situación que atravesamos, llamó Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial de Partido, en sus intervenciones en los encuentros.

Instó a hacer propuestas osadas que impacten en las soluciones de los problemas y subrayó que le corresponde al Partido ser convocante, exigir y controlar la producción de alimentos, la calidad en los servicios vitales a la población, así como la lucha contra la corrupción, el delito y las ilegalidades.

