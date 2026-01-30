Visita Machado Ventura lugares de interés económico en Jiguaní

osé Ramón Machado Ventura visitó la empresa Pecuaria 14 de Junio en Jiguaní para comprobar el avance del programa acuícola. La empresa recuperó tres de sus cinco micropresas afectadas por inundaciones y el huracán Melissa. Machado Ventura recalcó la importancia de capacitar a los productores y buscar alternativas para cumplir el plan de producción.

Con el objetivo de comprobar el avance del programa acuícola en la provincia de Granma, el Comandante de la Revolución José Ramón Machado Ventura visitó la empresa Pecuaria CATORCE de Junio en el municipio Jiguaní.



Tras las inundaciones en el año 202? y el paso del huracán Melissa, las CINCO micropresas de la entidad sufrieron severas afectaciones. Actualmente la empresa recuperó TRES embalses para iniciar la siembra durante el presente año.



Machado Ventura recalcó la importancia de capacitar a los productores de manera especial en la alimentación de cada especie. Asimismo instó a buscar alternativas para cumplir con el plan de producción .

Lo acompañaron en el periplo Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora y las principales autoridades políticas y gubernamentales de Jiguaní. Asistieron además, los máximos representantes de la industria alimentaria, la agricultura y la pesca del territorio.

La provincia de Granma cuenta con treinta y dos embalses de este tipo, propicios para el desarrollo acuícola. En aras de explotar adecuadamente las potencialidades del territorio y elevar las producciones para el pueblo, también es necesario recuperar y construir micropresas que sustenten este programa.

Cheila Aguilera Riquenes