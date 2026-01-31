Contribuye huerto “El Framboyán” al programa de soberanía alimentaria en Campechuela

El huerto “El Framboyán” del municipio Campechuela, se distingue entre sus homólogos por tener elevados niveles productivos de viandas y hortalizas. Garantizar una variedad constante en las producciones, constituye el reto que diariamente asumen sus cooperativistas. Allí se establece un sistema de cultivo escalonado que permite destinar producciones a la población y al consumo de varios centros educativos de ese municipio.