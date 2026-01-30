Diario argentino destaca condena de Cuba a nueva ofensiva de EEUU

El gobierno de Cuba condenó la decisión del presidente Donald Trump de declarar a la isla como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, destaca hoy el diario Página12.

Trump escaló su ofensiva –agrega- contra la Revolución Cubana al anunciar la imposición de aranceles punitivos a cualquier país que venda petróleo a la isla, justificando la intensificada ofensiva política y económica como una acción necesaria para proteger la “seguridad nacional” frente a lo que calificó como la “influencia maligna” de la isla en el hemisferio.

Página12 se hace eco del duro repudio del canciller cubano, Bruno Rodríguez quien anoche declaró: “Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país”, recalcó.

Rodríguez expresó que la orden ejecutiva firmada el jueves por el presidente Donald Trump busca “someter a condiciones de vida extremas” a toda la población en la isla.

“EE.UU recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio”, argumentó el ministro.

El canciller agregó que, para justificar esta medida, el mandatario “se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.

“Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna, es la que ejerce el Gobierno de EE.UU. contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia”, denunció Rodríguez.

Página12 critica que Trump persiste en asfixiar a Cuba y con su decreto establece un nuevo sistema arancelario que penaliza las importaciones provenientes de naciones que proporcionen crudo a Cuba, ya sea de forma directa o indirecta.

El diario recuerda que Trump dijo que Cuba se encuentra “al borde del colapso” y su administración busca cortar el suministro vital de energía que el país recibía, principalmente, de Venezuela, ya que en su opinión la isla no podrá sobrevivir sin ese suministro petrolero.

Haciendo un repaso de las agresiones económicas de Washington contra La Habana, la publicación agrega que las nuevas medidas de la Casa Blanca se suman a las restricciones de viaje impuestas a mediados de 2025 y a la designación de Cuba como Estado presunto “patrocinador del terrorismo”.

“Con este nuevo bloqueo energético, la administración Trump busca forzar un cambio de gobierno aprovechando la fragilidad económica que atraviesa la isla”, advierte Página12.

