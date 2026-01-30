Rubricaron Cuba y Rusia programa penitenciario 2026-2028

El documento fue rubricado por el vicedirector del Servicio Federal Penitenciario y Correccional (SFPC) de Rusia, Andrei Kochukov, y representantes de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior de Cuba.
La firma del acuerdo se produjo tras las conversaciones sostenidas entre la delegación rusa y sus homólogos cubanos, en las que se analizaron las perspectivas de colaboración bilateral en el ámbito penitenciario.
El Programa establece acciones conjuntas para el intercambio de experiencias en gestión correccional y el fortalecimiento de los vínculos institucionales entre ambos países.
La iniciativa se inscribe en el marco de las relaciones de cooperación que mantienen Cuba y Rusia en sectores estratégicos, incluidas la seguridad y la asistencia técnica.