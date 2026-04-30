Llegará La magia de la danza al Teatro Nacional

El Ballet Nacional de Cuba (BNC), bajo la dirección de Viengsay Valdés, presentará La magia de la danza, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, los días 8, 9 y 10 de mayo, siempre a las cinco de la tarde; y las entradas ya están a la venta, en la taquilla del teatro.

La magia de la danza es un espectáculo antológico que reúne selecciones de ballets clásicos en las reconocidas versiones de Alicia Alonso; con títulos como Giselle, La bella durmiente del bosque, Cascanueces, Coppélia, Don Quijote, El lago de los cisnes; y en la conclusión, el final de Sinfonía de Gottschalk, síntesis de baile popular y técnica académica clásica.

Para estas funciones, el cartel está encabezado por las principales figuras de la compañía; a saber, los primeros bailarines Viengsay Valdés, Anette Delgado, Dani Hernández, Ányelo Montero y Yankiel Vázquez; y el primer bailarín de carácter Ernesto Díaz.

Ademas, subirán a escena la bailarina principal Gabriela Druyet; las solistas Laura Kamila y Alianed Moreno; y otros artistas en ascenso, como Carolina Estrada, Bertho Rivero, Nadila Estrada, Alejandro Alderete, Carolina Fonseca y Roque Salvador, según información enviada por el equipo de prensa del BNC.

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