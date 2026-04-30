Convoca sector de las telecomunicaciones proyectos para la innovación

El Ministerio de Comunicaciones de Cuba (MINCOM) lanzó recientemente una nueva convocatoria para presentar proyectos al Programa Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación en Telecomunicaciones.

Según señaló la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), el Programa representa una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo científico-tecnológico del país en un momento crucial.

Este llamado se produce en un contexto donde la Isla fortalece las bases de su Transformación Digital con la aprobación de la Política para la Transformación Digital, la Agenda Digital Cubana y la Estrategia de Inteligencia Digital.

Mediante el abordaje de nuevas iniciativas se busca fomentar asimismo la generación, asimilación y aplicación de conocimientos y tecnologías de vanguardia en telecomunicaciones.

Dichos esfuerzos tributan a integrar el potencial científico del sector académico, empresarial y la administración pública para modernizar la infraestructura tecnológica del país, mejorar la conectividad, el acceso digital de la población y alcanzar mayor soberanía tecnológica.

Los proyectos que se desarrollen contribuirán directamente al cumplimiento de las metas nacionales en áreas prioritarias como centros de datos, redes de telecomunicaciones, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y seguridad de redes.

Todas esas líneas estratégicas apunta a impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, el desarrollo sostenible del país, la Defensa y la Seguridad Nacional, entre otras materias.

Los trabajos deberán ser enviados, antes del 30 de mayo de 2026, al correo deborah.reyes@etecsa.cu. y para más información se debe remitir al sitio web de la entidad.

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