Destacan labor de trabajadores granmenses en acto de la CTC

“La Patria se defiende desde cada puesto de trabajo”, bajo esa premisa fueron reconocidos este miércoles varios trabajadores granmenses de diversos sindicatos, durante el acto de condecoraciones de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en Granma, realizado en el Salón de Protocolo de la Plaza de la Patria, en Bayamo.

Durante el importante acontecimiento, ocho trabajadores recibieron la Orden Lázaro Peña en sus diferentes grados, máxima distinción que otorga el movimiento sindical cubano para reconocer extraordinarios méritos laborales.

Entre los condecorados figuran obreros, especialistas e investigadores de sectores estratégicos como la agroindustria azucarera, la defensa y la ciencia.

Asimismo, 18 trabajadores y directivos fueron distinguidos con la Medalla Jesús Menéndez Larrondo, en reconocimiento a su destacada actitud ante el trabajo y su contribución al movimiento sindical.

De igual forma, 14 trabajadores fueron acreedores de la Medalla Hazaña Laboral, evidenciando entrega, responsabilidad y compromiso social, entre los que se destacan los artistas Reynier Velázquez Álvarez, El Teniente Rey, y José Alberto Tamayo Díaz, El Ruiseñor.

De igual manera fueron condecorados por sus respectivos sindicatos siete compañeros quienes han mantenido una labor ininterrumpida durante más de 20 y 25 años, los cuales recibieron la distinción correspondiente según el mártir del sector.

Ellos fueron el sindicato de la Alimentaria y Pesca(Pedro Marrero); el de las Comunicaciones la Informática y la Electrónica (Mario Muñoz Monroy); el de la Administración pública (Enrique Hart Dávalos); el de la Educación la Ciencia y el Deporte (Rafael María de Mendive, y el sindicato de la Industria con la Distinción Florentino Alejo.

El acto incluyó, además, la entrega de réplicas del carné de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a dos destacados innovadores, como digno reconocimiento a su aporte a la eficiencia económica y productiva.

Por otra parte Yudelkis Ortiz Barceló, primera Secretaria del Partido en Granma, y Karel Luis Leyva Trinchet, secretario general de la Central de CTC en este territorio, entregaron un reconocimiento especial a Lianet Suárez Sánchez, corresponsal nacional del Periódico Trabajadores, por su ardua labor en diversas aristas de la comunicación y en proyectos de desarrollo locales.

En representación de los condecorados, Niurka Benítez Guerra, trabajadora del Laboratorio Farmacéutico MEDILIP, destacó que estos reconocimientos constituyen el testimonio del esfuerzo colectivo de la clase obrera, y reafirman el compromiso de continuar aportando al desarrollo del país.

La jornada se desarrolló en el contexto de las celebraciones por el Primero de Mayo, dedicado en esta ocasión al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, y al fortalecimiento del modelo económico social cubano.

En la ceremonia, estuvieron presentes también, José Luis Vega Pérez, vicegobernador de la provincia, otros dirigentes políticos, gubernamentales y sindicalistas, así como familiares de los homenajeados, y de manera especial, Héroes y Heroínas del Trabajo de la República de Cuba.

La Demajagua