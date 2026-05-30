Avanza cambio de matriz energética en Empresa agroindustrial Fernando Echenique

Con el empleo de combustible alternativo, a partir de la propia cascarilla de arroz, en el proceso de secado, avanza el cambio de matriz energética, en la Empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique, en la provincia de Granma.

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La entidad  cuenta  actualmente con un tercer  prototipo de horno, diseñado y montado por los trabajadores de la Empresa de Talleres Agropecuarios Granma, todos  construidos con materiales reciclados, optimizando los recursos locales.

La tecnología elimina la dependencia del petróleo en un proceso que antes consumía 21 litros de diésel,  por tonelada de arroz seco, y permite procesar cientos  de toneladas diarias, asegurando la producción ante la crisis energética, a lo cual se suma el impacto ambiental, al utilizar el desecho de la cáscara de arroz.

El mayor logro de la innovadora invención ha sido la producción de secaderos de arroz,  construidos con materiales reciclados, optimizando los recursos locales,   con  un sistema que ha facilitado a los productores secar arroz, de forma continua, todo el año, como señalaron  especialistas del sector.

Edisnel  González  Valdés,  director general de  la empresa, señaló  en su cuenta en  Facebook , que concluyó el montaje de estos hornos de biomasas,  ubicados en la comunidad de Cayamas, en Río Cauto, en el combinado  que adopta igual nombre,  al que se sumaron los secaderos  Enidio Díaz y Emilio Lastres,  ambos en el municipio de Yara.

El directivo subrayó que  no solo contribuye  a la sostenibilidad medioambiental,   desde la ciencia y la innovación, sino que  mejora la eficiencia industrial.

La Demajagua

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