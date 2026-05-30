Gleinys Reyes renueva contrato con el Zonzamas Plus Car Lanzarote

La balonmanista granmense Glenys Reyes González acaba de renovar su contrato con el Zonzamas Plus Car Lanzarote, en la Liga Guerreras Iberdrola, de España.

“Gol, velocidad y experiencia aseguradas”, así lo reconoció la dirección del club en su perfil de Facebook, tras confirmar la continuidad de la zurda de Campechuela en la máxima categoría del balonmano español femenino.

Reyes se consolidó como una de las mejores jugadoras del conjunto en la presente temporada (2025-2026), al terminar como segunda anotadora, con 94 tantos.

“Seguir en Zonzamas es seguir en casa, en un club que ya forma parte de mí”, dijo, la también miembro de selecciones nacionales.

“Quiero seguir aportando compromiso, dedicación y entrega para ayudar al equipo a competir cada partido”, agregó, al confirmarse que su contrato con la formación de Islas Canarias se extendió por sexto año consecutivo.

El Zonzamas Plus Car Lanzarote concluye la campaña, este sábado, obligado a vencer al C.BM. Morvedre (12), en su feudo, el Pabellón municipal de San Bartolomé, para no caer a la División de Honor Oro y asegurar la permanencia en la élite.

Al cierre de la ronda de consuelo (o Play-Down), que signará el descenso de las ocupantes del cuarto y último lugar, Gleinys y sus compañeras llegan terceras, con 10 unidades, apenas una más que el Caja Rural Aula Valladolid, dueño del sótano y rival de Elda Prestigio (13).

La campechuelera se erige como la máxima artillera de su elenco en la segunda fase, con 23 perforaciones, luego de las 71 del calendario regular, que la situaron en el escaño 34 entre 238 jugadoras.

La Demajagua