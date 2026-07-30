Cuba suma oro con remo y avanza en vóley playero de Santo Domingo 

La medalla de oro conseguida por el ocho pares de remos cortos mixto, cuarta de esta disciplina, y el avance a instancias decisivas de las duplas de vóley playero constituyeron, la jornada reciente, notas distintivas dentro del desempeño de Cuba en la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con sede en esta ciudad hasta el 8 de agosto venidero.

En una jornada de discreta productividad en lo que a medallas se refiere, con otras cuatro de platas y dos bronces, la mayor de las Antillas firmó actuaciones destacadas en el ciclismo de pista, con un segundo lugar fuera de pronósticos de Ricardo Delgado, en la prueba del ómnium y Andrea Becali, también con subtítulo en los 100 metros estilo libre y marca que le valió para convertirse en la segunda nadadora de la nación caribeña en quebrar la barrera de los 56 segundos (55.88).

Además, el equipo mixto de arco recurvo, conformado por Hugo Franco y Larissa Pagán aportó un bronce, lo mismo que el dúo de raquetbol de Maikel Moyet y Ana Cardentey, mientras el clavados firmó avances a finales por intermedio de Frank A. Rosales y Noel Fontes, en el trampolín de un metro, Prisis L. Ruiz y Anisley García en el de tres metros y Jesús Rodríguez y Bernardo Arias en la plataforma.

Mención aparte mereció el vóley playero de ambas ramas, que finalizó invicto la fase clasificatoria con cuatro éxitos en igual número de salidas, las últimas de ellas este miércoles a costa de San Cristobal y Nieves, por parte de las damas Keylin Garrido y Maikelín Driggs, y de El Salvador la dupla varonil que representan Damián Gómez y Eblis Veranes.

Entre colectivos lo más llamativo llegó desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde la selección masculina de voleibol de sala cayó sorpresivanente en semifinales, frente a Colombia (2-3), en un duelo de altas y bajas donde los discípulos de Jesús Cruz no pudieron encontrar la manera de imponer su mayor nivel de calidad ante un muy combativo equipo sudamericano plantado sobre la cancha.

Para este jueves, las actuaciones de mayor interés para la delgación de la Isla correrán a cargo del clavados, que dirimirá sus finales en el trampolín sincronizado a tres metros, con Anisley García y Prisis L. Ruiz y la plataforma con la propia García y Cinthia Cortina.

Tabla de medallas: (10 primeros)

1- México (MEX) – 64 oro, 51 plata, 37 bronce, Total: 152

2- Colombia (COL) – 36 oro, 37 plata, 24 bronce. Total: 97

3- Cuba (CUB) – 16 oro, 18 plata, 21 bronce.Total: 55

4- Venezuela (VEN) – 12 oro, 21 plata, 41 bronce. Total: 74

5- República Dominicana (DOM) – 10 oro, 12 plata, 35 bronce. Total: 57

6- Guatemala (GUA) – 8 oro, 11 plata, 14 bronce. Total: 33

7- Puerto Rico (PR)– 8 oro, 8 plata, 15 bronce. Total: 31

8- Costa Rica (CRC) – 4 oro, 2 plata, 9 bronce. Total: 15

9- El Salador (ESA) — 4 oro, 2 plata, 8 bronce. Total: 14

10- Trinidad y Tobago (TTO) — 3 oro, 0 plata, 5 bronce. Total: 8

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