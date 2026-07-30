Reconocen contribución del Programa Mundial de Alimentos en Granma

La contribución del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) fue reconocida en la provincia de Granma durante la celebración por el 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional.

El territorio recibe los beneficios de la puesta en marcha de un proyecto de apoyo que fortalece la alimentación escolar, acercando los producidos localmente a los centros educativos y promoviendo la relación más directa con las bases productivas.

Su implementación, garantizará la alimentación a más de 12 mil educandos de la primera infancia, la enseñanza primaria y la educación especial, además de tres mil trabajadores del sector, con la participación de 42 formas productivas de las provincias orientales.

Asimismo, asegura con prioridad, la llegada oportuna, fresca e inocua de los suministros a los planteles, proceso que contará con asistencia técnica, seguimiento y apoyo a la rendición de cuentas por parte del PMA.

La alimentación escolar es clave para el bienestar, aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, lo cual resalta la trascendencia de esta colaboración y presencia en Cuba de la organización para el impulso a la seguridad alimentaria y nutricional, mediante el fortalecimiento de la resiliencia agroecológica, respuesta ante desastres y apoyo a las redes de protección social.

Así su materialización reafirma el valor de trabajar junto a instituciones nacionales y socios de la cooperación internacional en soluciones concretas que fortalecen las capacidades locales en beneficio de las personas.

El Programa de Conversión de Deuda, firmado entre los gobiernos de Cuba y España, se puso en marcha en julio de 2025, con el objetivo de movilizar recursos dirigidos a atender prioridades sociales como la seguridad alimentaria y proyectos de inversión orientados a potenciar las capacidades productivas del país.

Otro aspecto importante del proyecto es la capacitación a los productores y al personal de las instituciones de las redes de protección social con planes de negociación, información sobre el trabajo con los suelos y semillas, además de seminarios relacionados con la inocuidad y procesamiento de los alimentos.

La Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos aprobó el Plan Estratégico para Cuba, pese a las presiones y maniobras de Estados Unidos para impedir la asistencia alimentaria a nuestro pueblo.

La Demajagua