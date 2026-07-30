JCC Santo Domingo 2026: Se estrena con victoria equipo de balonmano (F) de Cuba

El equipo de Cuba estrenó con victoria el torneo de balonmano femenino, este miércoles, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Las cubanas empezaron con buen pie la fase de grupos, al vencer 32-23 a Venezuela y dieron un paso importante en busca de la semifinales del venidero 4 de agosto.

Sólida defensa mostraron en el primer tiempo, el que dominaron 14-9, y aunque en el segundo parcial bajaron el ritmo, tampoco tuvieron problemas para ganarlo (18-14) y redondear el marcador final.

El ataque de las vencedoras estuvo repartido, con cinco goles de Lietis Beltrán y Schakira Robert; entretanto, otras tres jugadoras anotaban cuatro per cápita, incluyendo la granmense Gleinys Reyes.

La tropa del técnico Jorge Coll enfrentará a Costa Rica, el viernes, y de imponerse en ese partido podría quedar la escena lista para luchar contra México, dos días después, por el liderazgo de la llave B.

SOFTBOLISTAS CONSIGUEN SEGUNDO TRIUNFO CONSECUTIVO

Nocaut de 10×0 propinó el conjunto de Cuba a Guatemala, al ponerse en marcha la ronda de consuelo del softbol femenino.

Solo cuatro innings necesitaron las cubanas para deshacerse de sus rivales y asegurarse en la disputa del quinto puesto, que escenificarán mañana ante Venezuela.

Elizabeth Robert disparó tres incogibles y encabezó la ofensiva; mientras, las granmenses Yilian Rondón y Leannelys Zayas, junto a Jeniffer Pocena, resultaban las más productivas, con dos remolques cada una.

El éxito fue a la cuenta de la experimentada Anisley López, que admitió un solitario indiscutible y repartió cinco ponches a las guatemaltecas.

A pesar del segundo triunfo consecutivo, las alumnas de Jorge Lamas ya habían quedado fuera del reparto de medallas y sin opciones de repetir el segundo lugar de San Salvador 2023.

La Demajagua