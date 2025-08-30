Festival Varadero Josone, donde sigue la música vibrante

Jornada de este sábado en el Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son, que reunirá vibrante talento nacional y foráneo, invitó Haila María Mompié, popular cantante cubana, desde el perfil oficial del evento en Facebook.

La llamada Diva del Pueblo aseguró que el verano en Cuba cerrará “por todo lo alto” e insistió en que la mejor fiesta se vivirá en ese paraíso musical de la península de Hicacos, donde se celebra un encuentro que promueve ritmos y estilos que remarcan la identidad de la música cubana.

El programa de esta noche incluye a Rumbatá, Haila junto al puertorriqueño Yan Collazo, Maykel Blanco y su Salsa Mayor, Yomil y la Nueva Etapa como representantes de la nación anfitriona, además de Luchando Sessions: Mickey Pérez (USA/Cuba).

También según la página oficial del festival en Facebook, la jornada se distingue por un cartel que equilibra tradición y modernidad, pues reúne a exponentes de la música popular bailable, la rumba de vanguardia y las mezclas contemporáneas de un DJ que lleva la sonoridad caribeña a escenarios internacionales.

Haila, cantante y bailarina cubana de gran trayectoria, brilló en agrupaciones como Bamboleo y Azúcar Negra antes de iniciar su carrera como solista en 2001, desde entonces lanzó diez discos y compartió escenarios con artistas de renombre, datos compartidos en el perfil oficial del evento en Facebook.

Rumbatá, fundado en 1996 en Camagüey por Wilmer Joel Ferrán, transformó la rumba cubana con un estilo que incorpora batá y pad electrónico sin alejarse de la raíz afrocubana, mientras que Maykel Blanco y su Salsa Mayor celebran dos décadas de éxitos con una propuesta moderna, de acuerdo con ese perfil en la red social.

Precisa además el perfil que Mickey Pérez, radicado en Nueva York, destaca por fusiones que integran ritmos de África, América y Europa y se inspira en sus raíces cubanas y ecuatorianas, mientras Yomil y la Nueva Etapa aportan un sello urbano a la cita.

En la página Cultura Matancera en Facebook se confirmó la disponibilidad de transporte desde municipios cercanos hacia el parque Josone y en la ciudad de Matanzas saldrán ómnibus desde las siete de la noche con puntos habilitados en los parques René Fraga, de la Libertad, Peñas Altas, Maceo y la plaza Goicuría.

De igual forma, la página oficial del Festival Varadero Josone en Facebook comunicó la ubicación de puntos de venta en La Habana y Matanzas y anunció la opción digital mediante la aplicación La Papeleta, lo que abre alternativas para que el público disfrute de la variada programación de conciertos.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.