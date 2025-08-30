Rechazan en Panamá escalada militar EEUU contra Venezuela

Ciudad de Panamá, 30 ago (Prensa Latina) Grupos solidarios con Venezuela rechazaron en Panamá la escalada militar de Estados Unidos con su despliegue hoy en el Caribe y el más reciente tránsito de embarcaciones por el Canal.

La víspera, se conoció que el buque lanzamisiles USS Lake Erie ingresó a la vía interoceánica el Pacífico con rumbo al Caribe, después de estar atracado en el puerto de Balboa.

La llegada del lanzamisiles coincidió con una visita del senador republicano estadounidense Ted Cruz al istmo, quien se refirió a la importancia estratégica del Canal y a la influencia China en la zona, lo que han negado las autoridades locales de manera reiterada.

El ‘Lake Erie’ es un crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga y cuenta con un sistema de lanzamiento vertical Mark 41 para lanzar misiles Tomahawk y misiles SM-2, dos cañones de cinco pulgadas, dos lanzaderas de misiles Harpoon, dos cañones Close-in-Weapons Systems (CIWS) y dos tubos lanzatorpedos.

Al respecto, el colectivo Bayano de La Vanguardia Torrijista resaltó el ejemplo de Venezuela ante reciente amenazas de Estados Unidos.

En un comunicado de la agrupación social se trasmite el apoyo al jefe de Estado, Nicolás Maduro, y al pueblo venezolano ante los ataques que viene lanzando Washington.

Esa agrupación indicó en su mensaje que ni Maduro ni el pueblo venezolano están solos en la lucha contra el imperio norteamericano.

”Su lucha es la de todos nuestros pueblos heroicos», subraya el texto.

Para los activistas sociales, los tiempos actuales se concentran en solucionar una contradicción básica: o tener criterio para defender los derechos del pueblo como colectivo humano o ser peones de los intereses del imperio depredador neocolonial.

