Sincronizados más de la mitad de los parques solares fotovoltaicos previstos para este año

En cumplimiento del Programa de Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, que contempla la transición energética, hasta el momento se encuentran sincronizados 27 parques solares fotovoltaicos de los 51 previstos para este año, lo que representa el 53 % de estos emplazamientos.

Así lo informó el Ministerio de Energía y Minas en la red social x, y recalcó que se trabaja para disminuir las horas de apagón, avanzando en el camino hacia la soberanía energética, con mayor uso de fuentes renovables.

Estos 27 parques significan un aporte de más de 580 megawatts al mediodía, lo que permite disminuir las afectaciones en ese horario.

De los dos últimos parques incorporados, ambos en la provincia de Mayabeque, La Sabana incorpora una estación meteorológica dedicada al monitoreo de variables climáticas, una tecnología que contribuye a optimizar el rendimiento de la generación energética.

La Demajagua