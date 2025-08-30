Cuba en datos: El salario medio en el sistema empresarial y presupuestado durante el primer semestre de 2025

Los indicadores de empleo y remuneración del sistema empresarial y presupuestado cubano muestran un aumento significativo del salario medio en el primer semestre de 2025, según el último reporte de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El salario medio mensual registró un incremento del 16,4%, alcanzando 6 649,0 pesos, frente a los 5 714,2 pesos del mismo período del año anterior.

Según destacó la fuente, este crecimiento fue más pronunciado en el sector empresarial, donde el salario promedio aumentó un 24,9%, llegando a 7 331,8 pesos, mientras que en el sector presupuestado el aumento fue del 6,8%, situándose en 5 922,6 pesos.

Durante la etapa, el fondo total de salarios creció un 5,4%, totalizando 84 985 487,8 miles de pesos.

Este incremento fue impulsado principalmente por el sector empresarial, cuyo fondo de salarios aumentó un 16,0%, mientras que el sector presupuestado mantuvo prácticamente estable su fondo con una ligera disminución del 0,2%.

Por provincias, se observaron notables disparidades. La Habana registró el salario medio más alto (7 660,3 pesos), seguida por Artemisa (6 820,1 pesos) y Holguín (6 640,9 pesos). En contraste, las provincias de Guantánamo (5 619,0 pesos), Isla de la Juventud (5 332,5 pesos) y Granma (5 907,7 pesos) presentaron los promedios salariales más bajos.

Por actividades económicas, el suministro de electricidad, gas y agua registró el salario medio más alto (12 362,8 pesos), seguido por la construcción (11 255,9 pesos) y los servicios empresariales (9 077,8 pesos). En el extremo opuesto, las actividades de servicios comunales (4 545,3 pesos), el comercio (4 531,4 pesos) y la cultura y deporte (5 153,5 pesos) mostraron los promedios salariales más bajos.

Estos incrementos salariales se produjeron en un contexto de reducción de la fuerza laboral, que disminuyó en un 6,5%, y de aumento de la productividad mensual, que creció un 4,7%

Cubadebate