Define Ministerio de Educación directrices para el curso 2026-2027

El Ministerio de Educación (MINED) presentó las directrices generales para el inicio del curso escolar 2026-2027, previsto para el próximo 1 de septiembre, en medio de un escenario marcado por limitaciones energéticas, de transporte, combustible y recursos, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba.

En conferencia de prensa la titular del sector Naima Trujillo Barreto, detalló las precisiones para la contextualización territorial y local del calendario académico, priorizando la mayor presencialidad posible y el vínculo de los estudiantes con sus instituciones y claustros.

El seminternado, la doble sesión y las frecuencias de presencialidad se corresponderán con las posibilidades concretas de cada territorio, explicó Trujillo Barreto.

Precisó además que se implementará un concentrado intensivo de inicio entre el 1 de septiembre y el 3 de octubre, que incluirá una profundización en la entrega pedagógica, refuerzos del curso anterior, diseño individualizado para cada estudiante y acogida especial para quienes transitan a una nueva educación.

La responsable de la esfera señaló que la cobertura docente constituye uno de los principales retos, con un 73 por ciento (%) de profesores titulados a nivel nacional, aunque las situaciones más complejas se concentran en La Habana y otras provincias del occidente, mientras que la región oriental presenta indicadores más favorables.

Para enfrentar esta situación, se aplicarán múltiples variantes, entre ellas la movilización de estudiantes universitarios, la incorporación de profesionales de otros sectores como la cultura, la ciencia y la industria, así como la aplicación de la Resolución 10 para redistribuir cargas docentes y permitir que un profesor imparta clases en más de una institución.

En los aseguramientos, la producción de uniformes escolares constituye una de las mayores dificultades.

La ministra reconoció que la producción industrial durante el mes de agosto apenas alcanzó el 12% para la enseñanza primaria y cifras similares en secundaria, debido a la falta de electricidad en los talleres, la ausencia de combustible para trasladar tejidos y las limitaciones para importar insumos.

No podemos dar una cifra exacta de cobertura, pero garantizamos que ningún niño dejará de asistir a la escuela por carecer de uniforme, priorizaremos a los más vulnerables y se flexibilizarán las exigencias de vestimenta, aseguró.

La estrategia incluye la distribución de las prendas existentes en la Empresa Universal y de Comercio Minorista, la costura de uniformes por parte de las familias con tejidos cortados entregados por las instituciones, y el apoyo de los movimientos comunitarios para el arreglo de prendas.

Sobre la alimentación escolar, Trujillo Barrero informó que existen aseguramientos iniciales en todos los territorios donde se iniciarán las respuestas con seminternado o internado, aunque reconoció que las coberturas varían significativamente y que se han priorizado los primeros 15 días de curso.

En los centros internos, donde los estudiantes permanecen largos períodos sin regresar a casa, se priorizará la alimentación adecuada y se organizará la vida escolar para garantizar la respuesta educativa incluso en los días de mayor complejidad.

Las directrices establecen prioridades específicas para los sectores más sensibles del sistema educativo.

En la Educación Especial se priorizará el régimen interno de las escuelas de trastornos de conducta, se mantendrán las tres escuelas regionales para discapacidad físico-motora, y se garantizará la mayor presencialidad en las escuelas de discapacidad intelectual.

En la Primera Infancia, los círculos y casitas infantiles transitarán por las variantes acostumbradas, con disminución de sesiones y días, y se organizarán concentraciones por Consejos Populares para atender a las familias vinculadas a actividades imprescindibles.

Para la Educación Técnico-Profesional (ETP) y las escuelas pedagógicas, se dispone el reordenamiento teniendo en cuenta la integración de asignaturas y el acercamiento a los perfiles de formación de los politécnicos en los territorios, así como la reorientación del otorgamiento del primer año a partir de la conciliación con la planificación de la fuerza de trabajo calificada.

Se favorecerá el vínculo laboral con remuneración como complemento de la formación, en los casos que se considere aconsejable.

Las directrices contemplan la organización de proyectos institucionales con media sesión y programas complementarios bien estructurados para la sesión contraria, contextualizados e individualizados a cada grupo y educando.

Aseguró que estás incluyen educación patriótica, protección del medio ambiente, enfrentamiento al consumo de drogas y al embarazo en la adolescencia, atención a personas en situación de mayor vulnerabilidad, ciencia e innovación, deporte y creación artística y cultural.

Un elemento novedoso es la implicación activa de los movimientos comunitarios en la respuesta educativa como la Red Juvenil Comunitaria y el Movimiento Mi Barrio por la Patria, los cuales tendrán tareas específicas como la contratación para docencia directa, desarrollo de programas complementarios, atención al talento, acompañamiento a menores de edad en situación de mayor vulnerabilidad, campamentos de repaso, preparación en idioma inglés, y recuperación de mobiliario y materiales escolares, entre otros.

El MINED desplegará un plan comunicacional intensivo durante agosto y el inicio del curso, que garantice información detallada y oportuna a los claustros, estudiantes, familias y comunidades, con refuerzo desde la revista televisiva y ajuste a las provincias con los telecentros.

Se desarrollará el movimiento para declarar escuelas y municipios listos a partir de indicadores fundamentales como la situación de la cobertura docente, la recuperación de infraestructura institucional, la recuperación de mobiliario escolar, el aseguramiento de recursos imprescindibles, la situación de la alimentación, el estado de aprovechamiento de las tierras cultivables, y los avances en la transformación de la matriz energética.

Trujillo Barrero concluyó con un llamado a la unidad y la confianza en el sistema educativo cubano.

“Vamos a comenzar el curso con todas las dificultades, pero con la certeza de que la educación es un derecho humano irrenunciable, los niños y adolescentes cubanos estarán en las escuelas, y trabajaremos para que ningún estudiante quede atrás”, enfatizó.

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