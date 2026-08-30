Etecsa en Holguín respalda servicios con energía solar

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en la provincia de Holguín avanza en su estrategia de incorporar fuentes renovables de energía con vistas a respaldar los servicios vitales que presta a la población.

Emilio Guerrero Lengaran, jefe del departamento de Inversiones de Etecsa en Holguín, señaló a la ACN que la empresa continuará durante el año incrementando las energías renovables, pues aunque no será suficiente con la instalación de estos módulos, los servicios de telecomunicaciones son esenciales para la sociedad.

Hasta el momento se han instalado y puesto en funcionamiento siete equipos fotovoltaicos de dos kilovatios de potencia, que benefician directamente a más de cinco mil clientes de telefonía fija y alrededor de 800 usuarios de Nauta Hogar, además de garantizar conectividad a entidades estatales.

Los equipos se distribuyen en cuatro gabinetes en la cabecera provincial, dos en el municipio de Mayarí y uno en Moa, y están destinados a alimentar las baterías de las instalaciones que soportan la telefonía fija y Nauta Hogar.

Una batería en estado óptimo puede operar entre tres y cuatro horas, pero en determinados casos ya han disminuido su capacidad, agregó Guerrero.

Aunque esta iniciativa no resuelve por completo la necesidad de respaldo energético en todos los sitios, constituye una prioridad para la empresa, sobre todo ante el déficit de combustibles destinados a la generación eléctrica.

En estos momentos, la División Territorial trabaja en la incorporación de paneles fotovoltaicos en diferentes radiobases de la provincia; de los 31 módulos asignados, ya se han colocado 14, de los cuales 11 cuentan con el equipamiento completo.

Paralelamente, se avanza en la instalación de esas unidades en los centros de telecomunicaciones de las cabeceras municipales, con el objetivo de asegurar la cobertura energética orientada a la telefonía fija, móvil y la conectividad en esos territorios.

En este proceso, Etecsa ha contado con el apoyo de la población, entidades y formas de gestión no estatal, aunque la colocación de estos equipos depende de la disponibilidad de proveedores y del espacio físico que permita el montaje de los paneles.

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