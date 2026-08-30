Fortalece proyecto del PMA redes alimentarias en oriente de Cuba

El proyecto ¡Actúa Diferente!, impulsado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), busca en su segunda etapa expandir los conocimientos y experiencias acumuladas con miras a fortalecer los sistemas alimentarios locales de municipios del oriente de Cuba.

Luis Plácido Ortega, oficial del PMA en Cuba, informó a la Agencia Cubana de Noticias que el plan, auspiciado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), se ejecuta en Rafael Freyre, en Holguín; Yateras, en Guantánamo; Río Cauto, en Granma; Songo-La Maya, en Santiago de Cuba, y Jesús Menéndez, en Las Tunas, donde apunta a satisfacer las demandas alimentarias de redes de protección social.

Entre ellas destacan círculos infantiles, escuelas primarias internas y seminternas, hogares de ancianos, sistemas de atención a la familia (SAF), casas de abuelos y hogares maternos, que atienden a grupos poblacionales vulnerables con necesidad de una alimentación balanceada y nutritiva.

El papel del organismo es apoyar y fomentar que esos recursos provengan de los propios entornos donde se ubican tales entidades, con acompañamiento a los productores mediante la entrega de insumos, equipos y conocimientos para que puedan garantizar los suministros requeridos, explicó.

Plácido Ortega señaló que el PMA también respalda a los gobiernos locales en las responsabilidades derivadas del actual proceso de transformación, a través de la creación de capacidades, herramientas y habilidades orientadas a la gestión de los mecanismos de abastecimiento.

En su primera etapa, ejecutada durante cinco años en otras localidades orientales, ¡Actúa Diferente! demostró que la integración de los equipos municipales resultó decisiva para el éxito de las acciones, ya que las habilidades, las relaciones de trabajo y la sensibilización que permanecen en las personas constituyen elementos fundamentales con miras a sostener el impacto de la iniciativa, añadió.

El funcionario destacó que uno de los principales ejes continúa siendo la resiliencia y la sostenibilidad de los esquemas agrícolas, de modo que puedan adaptarse y responder a desafíos económicos y ecológicos, producto del cambio climático y las transformaciones sociales.

En la actualidad se planificaron los volúmenes de entrega según las necesidades de las instituciones beneficiarias seleccionadas; se vincularon las cooperativas con esas redes y se elaboraron planes de fortalecimiento enfocados en cada productor, lo cual incluirá la capacitación acorde con las necesidades materiales y de conocimientos.

Desarrollada también en los territorios de Niceto Pérez, en Guantánamo; Guamá, en Santiago de Cuba; Jiguaní, en Granma; Urbano Noris, en Holguín, y Manatí, en Las Tunas, la etapa inicial de ¡Actúa Diferente! benefició a 52 entidades, más de 16 mecanismos de abastecimiento y miles de personas.

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